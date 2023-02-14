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17歲少年疑似參加店家飲酒挑戰活動 酒後倒臥草叢猝死

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一名17歲少年日前在苗栗縣竹南鎮的一家餐酒館疑似參加喝調酒的挑戰過關行銷活動，不料少年酒後步出店家就倒臥在外面的草叢邊，呼吸脈搏微弱，在場民眾發現後報警將他送醫，但搶救無效不治，檢警相驗後以意外死亡結案，但店家涉嫌違反兒少權益保障法提供酒精飲料給未成年人，縣府社會處將在調查後開罰。

苗栗縣長鍾東錦上午在縣務會議提起這起事件，認為店家不宜辦此類的飲酒挑戰活動，尤其青少年血氣方剛，在同儕的鼓動下，挑戰飲酒可能造成身體傷害。苗栗縣政府昨天也由工商發展處及警察局針對竹南、頭份等地的酒館、Pub等場所展開八大聯合稽查，對違法違規事項取締告發，並宣導告誡店家勿提供或販賣酒品給未成年人，以免觸法並造成青少年身心受損，首波共稽查7家業者。

警方初步調查，少年住新竹地區，2月4日晚間11點多倒臥在竹南鎮一家餐酒館外的空地草叢邊，消防局救護車趕抵將他送醫仍不治，少年還不滿18歲，過去無病史，現場也無外力侵入跡象，檢警相驗後以意外死亡簽結，店家雖無相關刑責，但涉及違反兒少福利及權益保障法。

苗栗縣政府社會處表示，依兒少福利及權益保障法規定，業者不得供應或販售酒精飲品給未成年者，違反規定可處罰鍰1至10萬元，這起少年意外死亡案件將等警方將業者約談資料移交後依法處分。

縣警局少年隊指出，縣府稽查時，特別提醒商家應於場所明顯處張貼「未成年人禁止購買、飲用酒類」等告示，販售或供應酒類對顧客年齡有疑慮時，應請顧客出示身分證明，無身分證明或不出示證明者應拒絕提供酒類。如商家販賣、交付或供應酒類予未成年人，警察局將配合依法取締。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

17歲少年疑似參加餐酒館的喝調酒挑戰活動後猝死，縣長鍾東錦（右二）上午在縣務會議中表達關切。記者胡蓬生／攝影
17歲少年疑似參加餐酒館的喝調酒挑戰活動後猝死，縣長鍾東錦（右二）上午在縣務會議中表達關切。記者胡蓬生／攝影
17歲少年疑似參加店家飲酒挑戰活動後猝死，苗栗縣政府將依法對業者開罰處分。聯合報系資料照
17歲少年疑似參加店家飲酒挑戰活動後猝死，苗栗縣政府將依法對業者開罰處分。聯合報系資料照

未成年 身分證

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