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裝潢系統櫥櫃收完訂金搞失蹤 25人被騙上百萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

陳姓男子經營系統櫥櫃公司，透過臉書招攬客戶，涉嫌收取訂金後失聯，遲未施做，向25人騙走133萬元。刑事局拘提陳依詐欺罪移送，他稱欠賭債而行騙，檢方訊後命限制住居。

警方調查，陳姓男子在台中市經營「三星系統櫥櫃生活館」公司，在臉書成立「星展系統櫥櫃」粉絲專頁，刊登廚具裝潢等照片，與被害人私訊聯繫後赴對方住處洽談，提供名片及裝潢照，現場丈量及簽約後，收取2至10萬元訂金。

被害人當面交付現金或匯款至陳的銀行帳戶，陳遲未施做，以「貨還沒到」或「師傅沒出現」等推諉，最後斷絕聯繫，接到被害人LINE訊息不讀不回。去年3至10月有25人被騙133萬元，多在台中、彰化及南投縣，陸續報案。

刑事局偵九大隊第三隊向臉書、LINE公司調閱資料，過濾通聯紀錄及監視器畫面，鎖定陳在台南市一處工地當鷹架工人，上月31日前往拘提。

陳坦承行騙，指網路博弈積欠賭債，警方清查他帳戶幾無存款，他稱得手款項均拿來還債，願賠償被害人損失。

陳姓男子經營系統櫥櫃公司，涉嫌收取訂金後失聯，遲未施做，向25人騙走133萬元。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子經營系統櫥櫃公司，涉嫌收取訂金後失聯，遲未施做，向25人騙走133萬元。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子經營系統櫥櫃公司，涉嫌收取訂金後失聯，遲未施做，向25人騙走133萬元。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子經營系統櫥櫃公司，涉嫌收取訂金後失聯，遲未施做，向25人騙走133萬元。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子經營系統櫥櫃公司，涉嫌收取訂金後失聯，遲未施做，向25人騙走133萬元。記者李奕昕／翻攝
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陳姓男子經營系統櫥櫃公司，涉嫌收取訂金後失聯，遲未施做，向25人騙走133萬元。記者李奕昕／翻攝
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陳姓男子經營系統櫥櫃公司，涉嫌收取訂金後失聯，遲未施做，向25人騙走133萬元。記者李奕昕／翻攝
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陳姓男子經營系統櫥櫃公司，涉嫌收取訂金後失聯，遲未施做，向25人騙走133萬元。記者李奕昕／翻攝
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