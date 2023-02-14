新北永和警搗破「假投資」詐團機房 20人報案財損千萬元

有詐騙集團承租新北市永和區某大樓當詐騙機房據點，新北市警方昨天下午持拘票、搜索票破門攻堅，一舉逮捕7名犯嫌，查扣電腦13台、手機8支等證物，警詢後依詐欺等罪嫌送辦，由於7人製作筆錄時態度消極，又清查被害者財損逾千萬元，警方將建請檢察官聲請羈押。

永和警方去年11月間獲報，竹林路上某商務大樓5樓出入分子複雜、人員均早出晚歸又素行不良，展開調查，發現疑似是詐騙集團機房據點，著手蒐證。

經調閱監視器畫面發現，犯嫌有明顯搬運電腦、網路3C設備等相關設備，循線釐清出入人員，確認有詐欺、毒品、傷害等前科的陳姓男子（26歲）涉嫌重大，向新北地檢署報指揮偵辦。

永和警方與刑事局等單位共組專案小組，認為時機成熟，昨天下午2點多，由刑事局除暴特勤隊持破門槍連破兩門攻堅，逮捕屋內陳男等7人，查扣電腦主機（含螢幕）共13台、手機8支、路由器等證物，警詢後依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送法辦，並建請聲押。

警方初步調查，該詐團分工明確，在網路上架設「致富專案、成吉思汗」假投資平台，以Line群組用話術哄騙被害人，清查已有20名被害者報案，年齡層廣，包含上班族、退休人士，財損達1000萬餘元。警方研判仍有受害者，將擴大清查，同時對該詐團溯源偵辦。