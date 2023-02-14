快訊

勞保五年後恐破產？ 學者憂青年「跟破產勞保跳下懸崖」

「郭王會」登場 郭台銘攜柯文哲出戰2024？王金平駁斥：那個亂講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北永和警搗破「假投資」詐團機房 20人報案財損千萬元

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

詐騙集團承租新北市永和區某大樓當詐騙機房據點，新北市警方昨天下午持拘票、搜索票破門攻堅，一舉逮捕7名犯嫌，查扣電腦13台、手機8支等證物，警詢後依詐欺等罪嫌送辦，由於7人製作筆錄時態度消極，又清查被害者財損逾千萬元，警方將建請檢察官聲請羈押。

永和警方去年11月間獲報，竹林路上某商務大樓5樓出入分子複雜、人員均早出晚歸又素行不良，展開調查，發現疑似是詐騙集團機房據點，著手蒐證。

經調閱監視器畫面發現，犯嫌有明顯搬運電腦、網路3C設備等相關設備，循線釐清出入人員，確認有詐欺、毒品、傷害等前科的陳姓男子（26歲）涉嫌重大，向新北地檢署報指揮偵辦。

永和警方與刑事局等單位共組專案小組，認為時機成熟，昨天下午2點多，由刑事局除暴特勤隊持破門槍連破兩門攻堅，逮捕屋內陳男等7人，查扣電腦主機（含螢幕）共13台、手機8支、路由器等證物，警詢後依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送法辦，並建請聲押。

警方初步調查，該詐團分工明確，在網路上架設「致富專案、成吉思汗」假投資平台，以Line群組用話術哄騙被害人，清查已有20名被害者報案，年齡層廣，包含上班族、退休人士，財損達1000萬餘元。警方研判仍有受害者，將擴大清查，同時對該詐團溯源偵辦。

永和警方指出，將貫徹警政署「清源專案2.0」及「社區警政再出發」工作，確實掌握治安狀況，及早發現隱匿社區或大樓內不法集團，積極打擊轄內不法分子。

新北市永和警方昨天下午持票攻破詐騙機房據點，逮捕犯嫌7人。記者翁至成／翻攝
新北市永和警方昨天下午持票攻破詐騙機房據點，逮捕犯嫌7人。記者翁至成／翻攝
新北市永和警方查扣電腦主機（含螢幕）共13台、手機8支、路由器等證物。記者翁至成／翻攝
新北市永和警方查扣電腦主機（含螢幕）共13台、手機8支、路由器等證物。記者翁至成／翻攝
新北市永和警方昨天下午持票攻破詐騙機房據點，逮捕犯嫌7人。記者翁至成／翻攝
新北市永和警方昨天下午持票攻破詐騙機房據點，逮捕犯嫌7人。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 永和

延伸閱讀

議員質疑買中國大陸製CPR機有漏洞 新北：依法採購

永和警破詐欺集團機房 7人遭法辦

花期將至整排紫藤花卻遭砍 新北水利局：生長情形不佳

情人節帶兔寶寶結婚 新北今預約登記165對

相關新聞

畫面曝光！恐怖「爆炸聲」連3響 老翁騎電動車燒焦屍

高雄市鹽埕區愛河旁步道今上午10時43分許發生電動車火警，附近大樓聽到「爆炸聲」，急忙拿滅火器灌救仍無法撲滅殘火，直到消...

遭酸「法院認證小三」 雞排妹再告陳沂及網友

「雞排妹」鄭家純因遭周刊指「搭上有女友的保時捷男」，提告求償敗訴，又被網紅陳沂稱為「法院認證的小三」，引起部分網友跟風留...

17歲少年疑似參加店家飲酒挑戰活動 酒後倒臥草叢猝死

一名17歲少年日前在苗栗縣竹南鎮的一家餐酒館疑似參加喝調酒的挑戰過關行銷活動，不料少年酒後步出店家就倒臥在外面的草叢邊，...

影／金門又發生死亡車禍 女子開快車撞死騎機車老翁

金門縣金寧鄉瓊安路靠近后沙路段在今天上午8時50分許發生一起死亡交通事故，7旬的蔡姓老翁騎乘普重機車由瓊安路后沙段，欲迴...

高雄老翁燒死電動車上 電池無明顯起火跡象 死因待釐清

高雄市鹽埕區愛河旁今上午10時43分許發生電動車火警，經現場熱心民眾、警消接力灌救，成功撲滅火勢，車上發現一名燒成焦黑的...

裝潢系統櫥櫃收完訂金搞失蹤 25人被騙上百萬

陳姓男子經營系統櫥櫃公司，透過臉書招攬客戶，涉嫌收取訂金後失聯，遲未施做，向25人騙走133萬元。刑事局拘提陳依詐欺罪移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦