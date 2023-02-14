線上「比大小」贏600萬？ 白繳60萬還打算再匯92萬險警勸阻

新北市1名吳姓女子被告知從線上博奕遊戲「比大小」贏得600萬元，信以為真付出60萬「稅金」仍領不到獎金，卻還是執迷不悟。昨天到三峽區某銀行打算再匯92萬繳納「逾期支領稅」。幸好被行員通報警方攔阻。

吳女昨天上午到銀行，打算匯款92萬元到境外帳戶，因金額龐大引起關注。她先說是「媽媽叫我匯款給舅舅」，但被詢問細節，卻又神情緊張、說詞反覆，後來銀行員乾脆直接打電話給她「舅舅」查證。

卻發現所謂「舅舅」，竟然是1個160多人通訊群組當中的「客服中心」，講話明顯有大陸口音，更令人懷疑根本就是詐騙套路。三峽警分局北大派出所警員張柏鈞、劉怡君獲報到場了解情況，幾經規勸，吳女才說出實情。