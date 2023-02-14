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線上「比大小」贏600萬？ 白繳60萬還打算再匯92萬險警勸阻

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名吳姓女子被告知從線上博奕遊戲「比大小」贏得600萬元，信以為真付出60萬「稅金」仍領不到獎金，卻還是執迷不悟。昨天到三峽區某銀行打算再匯92萬繳納「逾期支領稅」。幸好被行員通報警方攔阻。

吳女昨天上午到銀行，打算匯款92萬元到境外帳戶，因金額龐大引起關注。她先說是「媽媽叫我匯款給舅舅」，但被詢問細節，卻又神情緊張、說詞反覆，後來銀行員乾脆直接打電話給她「舅舅」查證。

卻發現所謂「舅舅」，竟然是1個160多人通訊群組當中的「客服中心」，講話明顯有大陸口音，更令人懷疑根本就是詐騙套路。三峽警分局北大派出所警員張柏鈞、劉怡君獲報到場了解情況，幾經規勸，吳女才說出實情。

原來日前有朋友介紹她下載線上賭城，用手機玩博奕遊戲「比大小」，被告知幸運贏得600萬元，但必須先繳10%稅金約60萬元，但吳女依約定匯款，仍領不到半毛錢。對方再度通知，因為逾期支領獎金，還要再繳一筆15%的額外稅金約92萬元，吳女因此打算繼續匯款。員警勸告這絕對是詐騙，最後她才放棄。

2名警員詢問細節並耐心規勸，吳女（右）才放棄繼續匯款給詐騙集團。記者林昭彰／翻攝
2名警員詢問細節並耐心規勸，吳女（右）才放棄繼續匯款給詐騙集團。記者林昭彰／翻攝

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