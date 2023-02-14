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台南佳里蕭壠香科爆衝突2傷 警：雙方有嫌隙依法嚴辦
3年1科佳里蕭壠香科遶境廟會今天凌晨落幕，傳出佳里區金唐殿楊姓主委率員入廟儀式，因路線遭阻與黃姓副主委衝突，楊姓主委與兒子手等處擦挫傷驗傷提告黃某，警方說，雙方因廟務意見分歧互有嫌隙，警方依法受理偵辦，不過廟會因衝突變調，也留下憾事。
金唐殿「蕭壠香」本月11日起至13日共3天，最受信眾期待的百足真人蜈蚣陣遶境10日起至13日共4天，香科王轎、陣頭及蜈蚣陣遶境範圍涵蓋佳里、七股、西港區是地方宗教大事。
這起廟會衝突發生在今凌晨3點多，警方初步調查，當時楊姓主委率員欲進行入廟儀式，因路線遭阻與黃姓副主委發生爭執，進而爆發衝突，經警方及廟務人員立即制止及區隔雙方人員，仍造成楊姓主委及兒子受傷，並檢具驗傷報告向警方報案。經查，楊與黃因廟務意見分歧早已有芥蒂，這次衝突警方受理偵辦，也呼籲民眾應落實優質宮廟文化。
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