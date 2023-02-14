台南佳里蕭壠香科爆衝突2傷 警：雙方有嫌隙依法嚴辦

3年1科佳里蕭壠香科遶境廟會今天凌晨落幕，傳出佳里區金唐殿楊姓主委率員入廟儀式，因路線遭阻與黃姓副主委衝突，楊姓主委與兒子手等處擦挫傷驗傷提告黃某，警方說，雙方因廟務意見分歧互有嫌隙，警方依法受理偵辦，不過廟會因衝突變調，也留下憾事。

金唐殿「蕭壠香」本月11日起至13日共3天，最受信眾期待的百足真人蜈蚣陣遶境10日起至13日共4天，香科王轎、陣頭及蜈蚣陣遶境範圍涵蓋佳里、七股、西港區是地方宗教大事。