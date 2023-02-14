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桃園華通電腦員工停車場火警 33輛電動機車付之一炬

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區華通電腦公司今近午時發生火警，戶外員工用機車停車場因不明原因起火，造成其中18輛電動機車全毀、15輛半毀，消防隊40分鐘內撲滅火勢，現仍派員在場警戒以免復燃，起火原因有待調查。

桃園市消防局今天上午11時39分獲報，位在蘆竹區大新路的華通電腦公司機車停車場起火，員工自行撲滅未果，轄區大竹消防分隊趕緊派18人7車到場援救。

現場是半露天的戶外遮雨棚，總共燒毀33輛電動機車，其中18輛全毀、15輛半毀；消防員11時49分到場，12時3分告撲滅，12時33分殘火處理完畢。

消防局指出，現場無人員受困傷亡，但由於電動車有復燃風險，且火調人員還在搜集火場跡證，目前仍派員留守警戒，以防萬一，起火原因調查中。

桃園華通電腦員工停車場起火，33輛電動機車付之一炬。記者楊湛華／翻攝
桃園華通電腦員工停車場起火，33輛電動機車付之一炬。記者楊湛華／翻攝
桃園華通電腦員工停車場起火，33輛電動機車付之一炬。記者楊湛華／翻攝
桃園華通電腦員工停車場起火，33輛電動機車付之一炬。記者楊湛華／翻攝
桃園華通電腦員工停車場起火，33輛電動機車付之一炬。記者楊湛華／翻攝
桃園華通電腦員工停車場起火，33輛電動機車付之一炬。記者楊湛華／翻攝

電動機車 桃園 停車場

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