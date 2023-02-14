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影／15萬投資股票還是買賓利？台中大叔見警說詞大逆轉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子上周到銀行匯款15萬元，行員關懷時，吳出示LINE對話，表明要投資，但因投資詐騙多，因此通知警方到場，沒想到吳男看到警方後，說詞大翻盤，改口匯款是要買一輛中古的賓利車，經警方、行員耐心勸說，吳才打消匯款念頭。

第二警分局立人所在6日接獲台新銀行民權分行通報，58歲吳姓男子疑掉入歹徒投資詐騙陷阱，警員許展欣、蔡尚儒前往協助。

行員透露，起初吳男欲匯款約新台幣15萬元到私人帳戶內，雖然該帳戶沒有被警示，但仍關懷詢問吳男匯款用途，吳男解釋匯款是要投資使用，還出示與對方的LINE對話紀錄。

警方聽完行員說法後，詢問吳男，沒想到吳男改口，強調該款項用途是為支付在國外購買一輛中古的賓利車，還說該款項是要支付網路上的海外購車尾款。

不過警方發現，吳男雖然說要購車，但卻沒有與對方簽署任何合約，還要先行匯款，交易過程不合理，員警欲查看吳男手機對話紀錄，然而吳男卻堅持說無對話紀錄，也不願提供員警查看，似乎已被詐團成功洗腦。

吳男雖然態度不配合，但仍在警方、行員好說歹說之下，暫時打消匯款念頭，沒有將積蓄交付給詐騙集團

第二警分局長楊川表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

若民眾仍有疑問，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提、匯款，以免誤入陷阱而遭受損失。

台中市吳姓男子在6日要匯款15萬元到不明帳戶內，銀行行員發現後，通知警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市吳姓男子在6日要匯款15萬元到不明帳戶內，銀行行員發現後，通知警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市吳姓男子在6日要匯款15萬元到不明帳戶內，銀行行員發現後，通知警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市吳姓男子在6日要匯款15萬元到不明帳戶內，銀行行員發現後，通知警方到場阻詐。圖／第二警分局提供

詐騙集團 LINE

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