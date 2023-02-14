永和警破詐欺集團機房 7人遭法辦
新北市永和分局今天宣布破獲詐欺集團機房案。警方表示，在執行「清源專案2.0」時獲線報，昨天會同刑事警察局除暴特勤隊破門攻堅，順利逮捕7人並移送法辦。
永和警分局發布新聞稿表示，警方近來執行「清源專案2.0」獲得民眾支持及通報，發現永和某大樓暗藏詐欺集團機房等犯罪情資後，與刑事警察局、樹林分局共組專案小組深入追查，並報請新北地檢署檢察官周懿君指揮偵辦。
警方表示，經蒐證多時，昨天下午2時許持搜索票，由刑事局除暴特勤隊持破門槍進行攻堅，連續破壞兩道門後破獲藏匿大樓假投資詐欺機房，當場拘提負責人小陳（化名）及同案共犯6人到案，另查扣電腦主機、手機、路由器等多項證物。
警方表示，初步調查，犯嫌於網路上使用「致富專案、成吉思汗」等假投資平台，對不特定被害人誘騙投資，不法獲利初估近新台幣1000萬元。全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言