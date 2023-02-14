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永和警破詐欺集團機房 7人遭法辦

中央社／ 新北14日電

新北市永和分局14日宣布破獲詐欺集團機房案，13日會同刑事警察局除暴特勤隊破門攻堅，逮捕7人送辦。（翻攝照片） 中央社
新北市永和分局14日宣布破獲詐欺集團機房案，13日會同刑事警察局除暴特勤隊破門攻堅，逮捕7人送辦。（翻攝照片） 中央社
新北市永和分局今天宣布破獲詐欺集團機房案。警方表示，在執行「清源專案2.0」時獲線報，昨天會同刑事警察局除暴特勤隊破門攻堅，順利逮捕7人並移送法辦。

永和警分局發布新聞稿表示，警方近來執行「清源專案2.0」獲得民眾支持及通報，發現永和某大樓暗藏詐欺集團機房等犯罪情資後，與刑事警察局、樹林分局共組專案小組深入追查，並報請新北地檢署檢察官周懿君指揮偵辦。

警方表示，經蒐證多時，昨天下午2時許持搜索票，由刑事局除暴特勤隊持破門槍進行攻堅，連續破壞兩道門後破獲藏匿大樓假投資詐欺機房，當場拘提負責人小陳（化名）及同案共犯6人到案，另查扣電腦主機、手機、路由器等多項證物。

警方表示，初步調查，犯嫌於網路上使用「致富專案、成吉思汗」等假投資平台，對不特定被害人誘騙投資，不法獲利初估近新台幣1000萬元。全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

詐欺 永和

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