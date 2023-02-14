非裔男疫後返台完成學業錢沒帶夠 桃園正妹暖警神救援

一名來自史瓦帝尼王國的男子昨晚搭機來台求學，下飛機後原打算搭乘機場捷運到中壢找朋友，但因為身上錢不夠，被困在A16橫山站；大園分局員警以流利英文與男子溝通，協助他聯繫朋友到所接人，讓他十分感謝。

大園分局埔心派出所昨晚6時許接獲機場捷運站務人員報案，稱有一名外籍男子在A16橫山站需要協助，所長潘致融、警員陳亭如獲報前往關心，但因現場風大寒冷又飄著細雨，員警便先將男子帶回派出所休息，並提供熱咖啡及零食來緩解他焦慮的情緒。

警員陳亭如接著以流利英文詢問男子MAZYIA，他表示表示自己是史瓦帝尼王國公民，2013至2017年來台就讀大學工程相關科系，畢業由於對工程管理萌生興趣，2019年再度來台就學，沒想到遇上疫情爆發，2020年返國後就一直無法出國，好不容易等到疫情趨緩邊境開放，他才能夠繼續來台完成學業。

MAZYIA表示，他搭機來台後原本打算搭乘機場捷運到中壢找朋友，卻沒注意到現金不足，只能在中途下車，又因沒帶手機無法聯繫，不知該如何是好，才尋求警方協助。