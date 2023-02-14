快訊

新冠疫情續降 本土+20116例 較上周二減少12.5%

火鍋吃不完打包送遊民遭批 黃大米重回現場曝「對方現況」

網友控「星雲舍利子盜圖」又刪文 拍攝弟子痛心遭汙衊

非裔男疫後返台完成學業錢沒帶夠 桃園正妹暖警神救援

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

一名來自史瓦帝尼王國的男子昨晚搭機來台求學，下飛機後原打算搭乘機場捷運到中壢找朋友，但因為身上錢不夠，被困在A16橫山站；大園分局員警以流利英文與男子溝通，協助他聯繫朋友到所接人，讓他十分感謝。

大園分局埔心派出所昨晚6時許接獲機場捷運站務人員報案，稱有一名外籍男子在A16橫山站需要協助，所長潘致融、警員陳亭如獲報前往關心，但因現場風大寒冷又飄著細雨，員警便先將男子帶回派出所休息，並提供熱咖啡及零食來緩解他焦慮的情緒。

警員陳亭如接著以流利英文詢問男子MAZYIA，他表示表示自己是史瓦帝尼王國公民，2013至2017年來台就讀大學工程相關科系，畢業由於對工程管理萌生興趣，2019年再度來台就學，沒想到遇上疫情爆發，2020年返國後就一直無法出國，好不容易等到疫情趨緩邊境開放，他才能夠繼續來台完成學業。

MAZYIA表示，他搭機來台後原本打算搭乘機場捷運到中壢找朋友，卻沒注意到現金不足，只能在中途下車，又因沒帶手機無法聯繫，不知該如何是好，才尋求警方協助。

陳員得知後，協助聯繫上男子友人，請他到派出所接人，男子對於員警積極協助留下深刻印象，大讚台灣警方的熱心高效率。

非裔男子MAZYIA（右）昨晚受困捷運站外，員警陳亭如（左）以流利英文關心後，替他聯繫友人到所。圖／大園分局提供
非裔男子MAZYIA（右）昨晚受困捷運站外，員警陳亭如（左）以流利英文關心後，替他聯繫友人到所。圖／大園分局提供
非裔男子MAZYIA（左）昨晚受困捷運站外，員警陳亭如（右）以流利英文關心後，替他聯繫友人到所。圖／大園分局提供
非裔男子MAZYIA（左）昨晚受困捷運站外，員警陳亭如（右）以流利英文關心後，替他聯繫友人到所。圖／大園分局提供

機場捷運 疫情 史瓦帝尼

延伸閱讀

中壢莒光公園200多棵櫻花樹 已綻放花期預計至3月初

影／桃園少年機車夜遊新北蘆洲噪音炸街 警攔7車5人無照

發外幣紅包 桃園新興國際中小學喜悅開學

配合工程中壢楊梅新屋3月7日停水8小時 影響2538戶

相關新聞

畫面曝光！恐怖「爆炸聲」連3響 老翁騎電動車燒焦屍

高雄市鹽埕區愛河旁步道今上午10時43分許發生電動車火警，附近大樓聽到「爆炸聲」，急忙拿滅火器灌救仍無法撲滅殘火，直到消...

影／女乘客坐輪椅搭台鐵嫌愛心車廂太遠不受勸 暴走攻擊站務員

台鐵樹林站昨天深夜11時許發生乘客攻擊站務人員，站務員只因為勸導坐輪椅的身障女乘客應從愛心車廂上車，引發不滿遭受攻擊，警...

遭酸「法院認證小三」 雞排妹再告陳沂及網友

「雞排妹」鄭家純因遭周刊指「搭上有女友的保時捷男」，提告求償敗訴，又被網紅陳沂稱為「法院認證的小三」，引起部分網友跟風留...

影／15萬投資股票還是買賓利？台中大叔見警說詞大逆轉

台中市吳姓男子上周到銀行匯款15萬元，行員關懷時，吳出示LINE對話，表明要投資，但因投資詐騙多，因此通知警方到場，沒想...

北市7旬婦疑違規穿越路口 遭撞傷重不治

北市信義區今天清晨發生一起死亡車禍，汽車駕駛39歲王男直行光復南路，行經信義路口時不慎撞上疑未依號誌行走行人穿越道的72...

非裔男疫後返台完成學業錢沒帶夠 桃園正妹暖警神救援

一名來自史瓦帝尼王國的男子昨晚搭機來台求學，下飛機後原打算搭乘機場捷運到中壢找朋友，但因為身上錢不夠，被困在A16橫山站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦