超萌柴犬走失呆坐警車「求助」 爽吃罐罐再回飼主身邊

高雄22歲徐姓女子飼養的柴犬「啾啾」，日前走失，找不到回家的路，讓飼主相當著急，直到走失後5個多小時，接到警察來電指，愛犬自行跑到派出所，呆坐在警用車上，已先將牠安置在所內。徐女獲報，立即飛奔至派出所領狗，所幸，愛犬走失並未發生事故，員警也自掏腰包買罐罐啾啾享用。

楠梓分局右昌派出所員警2月12日下午3時50分許，發現一柴犬呆坐在派出所門口警用機車上，雖沒有項圈，但外貌乾淨，身材圓潤，看起來不像流浪狗，疑似走失。

擔心柴犬在外遊蕩發生危險，先關入所內戒護區，並自掏腰包購買罐頭讓牠享用，接著警向附近的動物醫院求助，透過晶片掃描，確認飼主身分為徐女所有，便通知領回。

徐女到派出所後，開心將走失的愛犬領回，她說，這隻柴犬名叫「啾啾」，上午外出走失，找了很久都找不到，還好接到警方來電，才得知牠從高雄大學附近走失到3公里的派出所。