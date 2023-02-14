電動車日漸普及 受損電池易出現「熱失控」引火警

高雄市鹽埕區愛河畔今天發生電動代步車火警，行動不便的老翁疑騎代步車逃生不及，活活燒死車上。據高雄市消防人員了解，電動車即使斷開電路，電量仍會滯留在損壞的鋰電池中，一旦溫度過高，就容易出現「熱失控」現象，引發火警。

據了解，近年高雄發生過疑電動車充電起火案件，2020年在鼓山區鼓山二路發生平房火警，1名住戶燒傷，當時發現發生火警的鄰居聽到爆炸聲響，經查是住戶在屋內為動車電池充電引發火警；2021年5月4日新興區民生一路某電動自行車公司火警，也因當時電池充電引起；去年11月25日三民區陽明路發生公寓1樓火警，也因住戶在1樓為電動機車充電，引起火警。後2件未造成傷亡。

消防局表示，近年環保意識抬頭，綠能科技快速發展，電動車日漸普及，高雄市政府推動「2050淨零排放」目標，也盼2030年達成公車全面電動化；由於電動車動力系統多半使用鋰電池，為符合性能需求及增加續航里程，可能帶來感電、火災、電池液洩漏等事故。

消防局了解，電動車即使斷開電路，鋰電池仍可能滯留電能，一旦電池受損或溫度過高，就容易出現「熱失控」的現象，即使短時間熄滅火苗，也非常有可能因溫度再度進入「熱失控循環」而起火。

1月初高雄市消防局也參訪生產電動巴士的廠商，當時消防局第二大隊長邱榮振認為，電動車的事故是近年來消防救災的新挑戰，希望透過參訪，讓外勤消防員更瞭解電動車及電動巴士的構造及電路設置方式等知識，結合滅火毯、火勢控制器及底盤瞄子裝置等特殊救災器材，希望提升對電動車事故的應變能力。

消防人員建議，降低電動車火警風險，應選購合格標章原廠車輛、勿自行改造或撞擊電池模組、充電時與他車保持安全距離、充電完成即拔除電源避免過充、停放處避免高溫或陽光直射、電池有膨脹現象變形或受損應即檢修。