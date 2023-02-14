聽新聞
test
0:00 / 0:00
社會福利補助沒過 男子憤而揮刀劃傷員警 殺人未遂起訴
新北市新店區一名徐姓男子，今年1月12日前往新店區公所，因辦理社會福利補助與所方起口角。轄區新店分局碧潭派出所一名楊姓員警獲報前往現場，欲將情緒激動的徐男帶離，不料竟遭徐男持隨身攜帶的折疊刀劃傷臉部，傷口長達8公分。台北地檢署調查後，認定徐男持刀朝員警重要器官頭部攻擊，已有不確定殺人故意，今依殺人未遂及妨害公務罪將他起訴。
檢警調查，現年26歲的徐男，係於案發當天傍晚5時許，前往新店區公所洽公辦理社會福利相關補助，卻因條件不符與區公所承辦人員發生爭執，導致徐男情緒失控，在區公所內大聲叫囂，所方於是一面安撫其情緒，一面報警處理。
警方獲報抵達區公所時，徐男原已較為平靜，但當他發現楊姓警員欲將自己帶離現場，突然又情緒高漲，出言辱罵員警，甚至掏出摺疊刀揮舞拒絕離去，以致員警閃避不及，臉部遭劃出一道8公分血痕，所幸無生命危險，在場其餘警力則立即將徐男壓制在地逮捕。
區公所人員向檢警供稱，這已不是徐男第一次鬧事，去年8月間他就曾因補助問題，憤而撕毀證明文件，並徒手攻擊承辦人，造成承辦人臉、頸、肩、手多處擦挫傷，當時也被依傷害和妨害公務罪嫌移送法辦，只是沒想到這次竟會持刀襲警，差點釀成大禍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言