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社會福利補助沒過 男子憤而揮刀劃傷員警 殺人未遂起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北市新店區一名徐姓男子，今年1月12日前往新店區公所，因辦理社會福利補助與所方起口角。轄區新店分局碧潭派出所一名楊姓員警獲報前往現場，欲將情緒激動的徐男帶離，不料竟遭徐男持隨身攜帶的折疊刀劃傷臉部，傷口長達8公分。台北地檢署調查後，認定徐男持刀朝員警重要器官頭部攻擊，已有不確定殺人故意，今依殺人未遂及妨害公務罪將他起訴。

檢警調查，現年26歲的徐男，係於案發當天傍晚5時許，前往新店區公所洽公辦理社會福利相關補助，卻因條件不符與區公所承辦人員發生爭執，導致徐男情緒失控，在區公所內大聲叫囂，所方於是一面安撫其情緒，一面報警處理。

警方獲報抵達區公所時，徐男原已較為平靜，但當他發現楊姓警員欲將自己帶離現場，突然又情緒高漲，出言辱罵員警，甚至掏出摺疊刀揮舞拒絕離去，以致員警閃避不及，臉部遭劃出一道8公分血痕，所幸無生命危險，在場其餘警力則立即將徐男壓制在地逮捕。

區公所人員向檢警供稱，這已不是徐男第一次鬧事，去年8月間他就曾因補助問題，憤而撕毀證明文件，並徒手攻擊承辦人，造成承辦人臉、頸、肩、手多處擦挫傷，當時也被依傷害和妨害公務罪嫌移送法辦，只是沒想到這次竟會持刀襲警，差點釀成大禍。

新北市一名徐姓男子至新店區公所洽公與承辦人員起衝突後，竟持摺疊刀劃傷到場的新店分局碧潭派出所楊姓員警臉部。記者王長鼎／翻攝
新北市一名徐姓男子至新店區公所洽公與承辦人員起衝突後，竟持摺疊刀劃傷到場的新店分局碧潭派出所楊姓員警臉部。記者王長鼎／翻攝

殺人 妨害公務 警察

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