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屏東民宅火警 家中不良於行老父待火勢撲滅已成焦屍
屏東縣里港鄉一處民宅二樓昨深夜起火，一名72歲蔡姓男子疑因不良於行受困屋內，火勢撲滅後，待消防人員發現男子已成焦屍明顯死亡，警方封鎖現場，調閱周圍監視器展開調查，起火原因正由消防局火調科鑑識人員調查釐清中，報由屏東地檢署辦理相驗。
警方表示，昨日深夜10點57分獲民眾報案，里港鄉三和路段一處民宅二樓竄出火苗，警方、消防到場立即疏散周圍人車、佈水線搶救，火勢在晚間11點37分撲滅，屋中發現1名男性焦屍，已明顯死亡，經調閱監視器並無外力介入或其他人進出等情形。
警方指出，死者蔡姓男子平時與兒子（屋主）、媳婦三人同住在起火戶，昨晚蔡男兒子與妻子先後離開住處，不料30分鐘後發生火災，釀出人命。警方呼籲多加關心家中長輩，予以關懷陪伴，避免憾事發生。
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