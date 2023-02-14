快訊

吳淡如戰翻網友 內行人曝「電腦繪圖者不喜歡AI繪圖」真正原因

評／如何成為好情人？心理作家指關鍵在心態

經典賽／王建民重登投手丘畫面曝光！網：眼淚都快流出來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東民宅火警 家中不良於行老父待火勢撲滅已成焦屍

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣里港鄉一處民宅二樓昨深夜起火，一名72歲蔡姓男子疑因不良於行受困屋內，火勢撲滅後，待消防人員發現男子已成焦屍明顯死亡，警方封鎖現場，調閱周圍監視器展開調查，起火原因正由消防局火調科鑑識人員調查釐清中，報由屏東地檢署辦理相驗。

警方表示，昨日深夜10點57分獲民眾報案，里港鄉三和路段一處民宅二樓竄出火苗，警方、消防到場立即疏散周圍人車、佈水線搶救，火勢在晚間11點37分撲滅，屋中發現1名男性焦屍，已明顯死亡，經調閱監視器並無外力介入或其他人進出等情形。

警方指出，死者蔡姓男子平時與兒子（屋主）、媳婦三人同住在起火戶，昨晚蔡男兒子與妻子先後離開住處，不料30分鐘後發生火災，釀出人命。警方呼籲多加關心家中長輩，予以關懷陪伴，避免憾事發生。

屏東縣里港鄉深夜民宅傳火警，家中不良於行老父待火勢撲滅已成焦屍。圖／里港警方局提供
屏東縣里港鄉深夜民宅傳火警，家中不良於行老父待火勢撲滅已成焦屍。圖／里港警方局提供
屏東縣里港鄉深夜民宅傳火警，家中不良於行老父待火勢撲滅已成焦屍。圖／里港警方局提供
屏東縣里港鄉深夜民宅傳火警，家中不良於行老父待火勢撲滅已成焦屍。圖／里港警方局提供
屏東縣里港鄉深夜民宅傳火警，家中不良於行老父待火勢撲滅已成焦屍。圖／里港警方局提供
屏東縣里港鄉深夜民宅傳火警，家中不良於行老父待火勢撲滅已成焦屍。圖／里港警方局提供
屏東縣里港鄉深夜民宅傳火警，家中不良於行老父待火勢撲滅已成焦屍。圖／里港警方局提供
屏東縣里港鄉深夜民宅傳火警，家中不良於行老父待火勢撲滅已成焦屍。圖／里港警方局提供

屏東縣 監視器 火災

延伸閱讀

畫面曝光！恐怖「爆炸聲」連3響 老翁騎電動車燒焦屍

屏東深夜住宅區宮廟傳火警 二樓竄出火舌...1男成焦屍

法國近百萬人罷工反延遲退休 民眾放火警射催淚彈

雲林、屏東議長接連表態要朱立倫選總統 侯友宜回應了

相關新聞

畫面曝光！恐怖「爆炸聲」連3響 老翁騎電動車燒焦屍

高雄市鹽埕區愛河旁步道今上午10時43分許發生電動車火警，附近大樓聽到「爆炸聲」，急忙拿滅火器灌救仍無法撲滅殘火，直到消...

印尼觀光客宗教之旅走調 國道休旅車超載翻覆1死5傷

國三北上台南白河路段，13日晚間發生休旅車超載失控自撞護欄翻覆釀成1死5傷，據知，車上8人除司機為台灣人，其餘7人都是來...

影／女乘客坐輪椅搭台鐵嫌愛心車廂太遠不受勸 暴走攻擊站務員

台鐵樹林站昨天深夜11時許發生乘客攻擊站務人員，站務員只因為勸導坐輪椅的身障女乘客應從愛心車廂上車，引發不滿遭受攻擊，警...

過情人節得先買遊戲點數 詐騙女還恐嚇：大哥會去你家處理

26歲章姓男子經通訊軟體認識女網友，相約今天一起過西洋情人節，但對方要前見面要先到超商購買遊戲點數卡2萬5千元才能見面，...

屏東深夜住宅區宮廟傳火警 二樓竄出火舌...1男成焦屍

屏東縣里港鄉三和路住宅區一間宮廟昨晚發生火警，消防人員抵達現場撲滅火勢後，發現屋內有一名年約70男子已被燒成焦屍，發生火...

影／新北毒蟲缺錢賣帳戶遭通緝 落網身上又帶毒品

新北市1名王姓男子缺錢吸毒販賣帳戶，但他離家出走不知已被通緝，警方昨天凌晨循線在五股區成泰路找到他，搜身時又發現王男在褲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦