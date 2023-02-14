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北市7旬婦疑違規穿越路口 遭撞傷重不治

中央社／ 台北14日電

北市信義區今天清晨發生一起死亡車禍，汽車駕駛39歲王男直行光復南路，行經信義路口時不慎撞上疑未依號誌行走行人穿越道的72歲老婦，造成她頭部傷重送醫不治，已排除酒駕。

台北市警察局信義分局今天清晨5時11分許獲報，指轄內光復南路、信義路口發生交通事故，經派員到場處理，發現是39歲王男駕車沿光復南路南往北直行經過信義路口時，不慎撞上牽自行車行走於行人穿越道上的72歲游蔡老婦，造成她頭部受傷送醫急救，但仍傷重不治。

據員警在附近訪查了解，死者經常在附近做資源回收。

警方指出，經進行酒測，已排除王男酒駕，詳細肇因仍待後續調查釐清，後續將移交轄區派出所將王男依過失致死罪嫌進行偵辦。

根據信義分局統計資料顯示，民國111年轄區共取締車輛未讓行人1385件、行人違規2609件，顯見車輛禮讓及行人違規情形，仍應提醒民眾注意，尤其是進入路口時，車輛慢、看、停及行人停、看、聽的觀念，務必遵守，且應依號誌指示行駛，並配合減速慢行。

信義分局呼籲，行人過馬路應依行人號誌行進，勿搶快而有違規情事；另車輛行經行人穿越道的交岔路口，應減速慢行，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，都應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過，以維用路安全。

台北市信義區14日清晨發生死亡車禍，汽車駕駛39歲王男直行光復南路，行經信義路口時不慎撞上疑未依號誌行走行人穿越道的72歲老婦，造成她頭部傷重送醫不治。圖為老婦所牽用的自行車。（翻攝照片）
台北市信義區14日清晨發生死亡車禍，汽車駕駛39歲王男直行光復南路，行經信義路口時不慎撞上疑未依號誌行走行人穿越道的72歲老婦，造成她頭部傷重送醫不治。圖為老婦所牽用的自行車。（翻攝照片）

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