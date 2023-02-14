畫面曝光！恐怖「爆炸聲」連3響 老翁騎電動車燒焦屍

高雄市鹽埕區愛河旁步道今上午10時43分許發生電動車火警，附近大樓聽到「爆炸聲」，急忙拿滅火器灌救仍無法撲滅殘火，直到消防水車到場後才完成撲救，車上發現一名燒成焦黑的遺體，外觀無法辨識，警方正調閱監視器釐清身分。

據附近目擊鄰居說法，該名死者疑為常在附近出沒的老翁，今上午10時許，騎著電動四輪車到愛河邊時，看他沒有再前進，以為是在河邊休息，結果就傳來爆炸聲響，火勢伴隨濃煙冒出。

當時正巧經過附近的雲豹工作隊總隊長宋德威，看到濃煙竄出隨即奔赴現場，與一旁大樓的保全拿滅火器灌救，但電動車火勢兇猛，耗盡滅火器仍無法完全滅火，直到消防水車到場後，才順利撲滅火勢。

「真的太可怕！」保全指出，起火前他就聽到3聲爆炸聲，以為是附近工地在施工，出來查看才知道是電動車爆炸起火，原以為車上沒人，誰料火勢撲滅後卻發現一具焦屍。