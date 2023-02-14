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畫面曝光！恐怖「爆炸聲」連3響 老翁騎電動車燒焦屍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鹽埕區愛河旁步道今上午10時43分許發生電動車火警，附近大樓聽到「爆炸聲」，急忙拿滅火器灌救仍無法撲滅殘火，直到消防水車到場後才完成撲救，車上發現一名燒成焦黑的遺體，外觀無法辨識，警方正調閱監視器釐清身分。

據附近目擊鄰居說法，該名死者疑為常在附近出沒的老翁，今上午10時許，騎著電動四輪車到愛河邊時，看他沒有再前進，以為是在河邊休息，結果就傳來爆炸聲響，火勢伴隨濃煙冒出。

當時正巧經過附近的雲豹工作隊總隊長宋德威，看到濃煙竄出隨即奔赴現場，與一旁大樓的保全拿滅火器灌救，但電動車火勢兇猛，耗盡滅火器仍無法完全滅火，直到消防水車到場後，才順利撲滅火勢。

「真的太可怕！」保全指出，起火前他就聽到3聲爆炸聲，以為是附近工地在施工，出來查看才知道是電動車爆炸起火，原以為車上沒人，誰料火勢撲滅後卻發現一具焦屍。

由於死者燒成焦屍，外觀無法辨識身分，警方正調閱監視器畫面，調查老翁身分，另由鑑識人員蒐證，釐清火警事發原因。

高雄鹽埕區一名老翁騎乘的電動車突然竄火，被燒成焦屍，警方已封鎖現場採證。記者張議晨/攝影
高雄鹽埕區一名老翁騎乘的電動車突然竄火，被燒成焦屍，警方已封鎖現場採證。記者張議晨/攝影
高雄鹽埕區一名老翁騎乘的電動車突然竄火，被燒成焦屍。宋德威提供
高雄鹽埕區一名老翁騎乘的電動車突然竄火，被燒成焦屍。宋德威提供
高雄鹽埕區一名老翁騎乘的電動車突然竄火，被燒成焦屍，警方已封鎖現場採證。記者張議晨/攝影
高雄鹽埕區一名老翁騎乘的電動車突然竄火，被燒成焦屍，警方已封鎖現場採證。記者張議晨/攝影

爆炸 愛河 監視器

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