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女移工路邊閒聊13萬元被摸走 男轉乘設斷點還是落網了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

新北市陳姓男子11日自鶯歌搭火車到桃園，在桃園火車站附近隨機偷走移工皮包，得手13萬元現金；由於他徒步又轉乘火車，員警細心調閱監視器，終於在今早循線上門逮他到案，並起獲剩餘贓款5萬餘元，全案依竊盜罪嫌送辦。

桃園警分局大樹派出所11日下午4時接獲報案，一名女子在桃園區延平路巷口與朋友聊天，身旁裝有13萬元現金的皮包卻被一名男子竊取後逃逸，她一路追到桃園火車站追丟，只好報警處理。

警方循線調閱監視器，發現這名31歲陳姓男子案發當天先騎乘機車至鶯歌火車站，轉搭火車至桃園火車站，下車後隨機尋找目標，發現被害人與友人聊天疏於防範，在旁邊觀察一陣子後下手，再搭火車返回鶯歌。

陳男中途徒步、搭車，疑設下斷點規避警方查緝，但員警仍協同鐵路警方細心過濾大量監視畫面確認身分，今天上午到鶯歌上門逮人。

陳男被逮時辯稱，自己由於欠債急用錢，才臨時起意犯案，沒想到包內會裝這麼多；員警也在陳的住處發現剩餘5萬1000元贓款，全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

新北陳姓男子11日搭火車到桃園隨機行竊，過程中設斷點，今早在住處被逮。記者楊湛華／翻攝
新北陳姓男子11日搭火車到桃園隨機行竊，過程中設斷點，今早在住處被逮。記者楊湛華／翻攝
陳男疑將13萬元贓款花用到剩5萬餘元。記者楊湛華／翻攝
陳男疑將13萬元贓款花用到剩5萬餘元。記者楊湛華／翻攝
新北陳姓男子11日搭火車到桃園，偷走路上移工皮包後飛奔而去，警方今逮他到案。記者楊湛華／翻攝
新北陳姓男子11日搭火車到桃園，偷走路上移工皮包後飛奔而去，警方今逮他到案。記者楊湛華／翻攝

桃園 火車站

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