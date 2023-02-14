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龍洞怪現象躲區測跨雙黃線激增 警：別再誤信網路謠言
台2線85.8公里到87.5公里龍洞隧道，警方實施區間測速50天來，警方開出違規超速44件、違規跨越雙黃線386件。警方說，資料顯示部分駕駛人誤信網路傳言，以為跨越至對向車道即可避開區間測速，但此舉無法避開測速，只會因跨越對向車道而多一張罰單。
新北市瑞芳警分局表示，台2線85.8公里到87.5公里龍洞隧道附近彎道密集，往來車輛常因車速過快加上載重不均或貨物未捆牢，發生車輛翻覆後貨物散落路面，或車輛失控衝至對向車道等事故。
為降低事故發生率，瑞芳警分局去年12月15日0時起針對此路段實施區間測速及科技執法，科技執法啟用至今年1月底，違規超速計44件、違規跨越雙黃線則有386件。
交通組長黃啟峯說，統計資料顯示，部分駕駛人誤信網路傳言，以為跨越至對向車道即可避開區間測速，此舉不但無法避開測速還會因跨越對向車道而多一張罰單，跨越對向車道駕駛不但危險還會影響他人行車安全，請民眾應避免類似駕駛行為。
瑞芳警分局長王耀輝表示，自科技執法啟用後，該路段截至目前仍未聽聞事故意外發生，顯見防治事故成效良好。但設置科技執法目的仍是希望藉由科技輔助，防制交通違規肇事，改善行車秩序，降低事故發生，呼籲民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，才能安全返家，免於荷包失血。
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