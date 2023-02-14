印尼登山客獨攀合歡山錯過公車 花蓮南投暖男員警伸援

自從開放國門後，許多外國觀光客造訪台灣山林，日前來自印尼的女性登山客獨自攀爬合歡山北峰，下山時卻錯過公車，好在遇上合歡派出所員警，先幫忙找間民宿供她休息，隔天再搭車離開。她對於警方的熱情協助感到十分感謝。

一名來自印尼的女登山客獨攀合歡北峰，當她攻頂後下山到登山口，已經接近傍晚5時，整座山頭空蕩蕩，南投客運小巴、計程車也早就下山，她只好徒步往武嶺方向走去。

合歡派出所員警賴彼得開車要返回派出所，經過小風口時，看見女子全身包得緊密，步履蹣跚地走在台14甲線的陡坡上，在天色即將變黑的山頭上，顯得孤伶無助。

賴彼得與女子交會而過時，她可能不好意思未招手求助，不過賴彼得從後照鏡有看見這名登山客曾回頭看著巡邏車離去，不假思索隨即調頭趕上，詢問是否需要幫忙。

印尼女登山客自稱名叫「仙妮」，以生硬的中文表示想到「Taichung Station（台中車站）」搭車，賴彼德聽聞後立即將她載往武嶺，試圖找尋遊客協助將她載往較熱鬧的清境搭車，但武嶺停車場早已沒有車輛。

於是賴彼德將她載往南投仁愛分局翠峰派出所求助，仙妮表示想先找地方住宿一晚，隔天再搭客運下山，警方幫忙找了一間平價民宿，供仙妮休息。

當合歡、翠峰所2警陪同仙妮到清境的民宿時，後座的她因不耐山路蜿蜒，導致暈車嘔吐，2警及民宿老闆娘趕緊協助清理，讓仙妮入住。員警要離開時，仙妮頻道謝，讓她得以安全脫困。