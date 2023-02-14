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台南市早餐店失火波及鄰宅 一對夫妻送醫
台南市東區崇德路1家早餐店，疑因煮食不慎，今天上午9點多廚房著火後延燒鄰居許傳出火警，現場冒出大量濃煙，消防人員出水搶救，火勢約在27分鐘控制， 楊姓夫婦疑吸入濃煙，預防性送醫。
台南市消防局救災救護中心，今天上午9點16分接獲民眾報案，位於東區崇德路1家早餐店廚房失火，迅速出動 中正、崇善、後甲、東門等消防分隊、德興中隊及第七大隊各式消防人車前往搶救。
消防人員到場後發現火場係4樓透天厝店面，冒出濃煙與火舌，消防人員接駁水線全力搶救，火勢於9點43分許撲滅，馬上進行殘火處理及排煙作業。
消防人員說， 早餐店人員在廚房煮東西，可能烹飪不慎引起，因煙比較大還延燒到鄰居，早餐店楊姓夫婦有點被煙 嗆到，預防性送醫。消防局說，真正起火原因徒火災調查科人員鑑定查明。
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