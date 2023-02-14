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影／女乘客坐輪椅搭台鐵嫌愛心車廂太遠不受勸 暴走攻擊站務員
台鐵樹林站昨天深夜11時許發生乘客攻擊站務人員，站務員只因為勸導坐輪椅的身障女乘客應從愛心車廂上車，引發不滿遭受攻擊，警方獲報趕往了解，由於雙方沒有受傷，最後互不提告。衝突過程被民眾錄影上傳網路社群。
據了解，台鐵有為身心障礙者設計比較安全方便上下車的愛心車廂，昨晚11時許列車進站，38歲朱姓女子乘坐電動輪椅，想要就近直接從3號車廂上車，被站務人員勸導應從9車（愛心車廂）上車。
但朱女嫌9車太遠，堅持要上3車，情緒失控攻擊46歲賴姓站務員。賴男連忙拿起協助輪椅跨越月台間隙上車的鐵板，阻擋朱女出拳、抬腳攻擊，爭執聲吸引其他乘客過來協助規勸，賴男無奈大喊：「她打我！她以前就有攻擊記錄。」
鐵路警察局台北分局樹林派出所警員獲報趕抵了解狀況，因無人受傷、互不提告，警方安撫雙方情緒及排除糾紛，並告知當事人相關權益，抄錄資料及保留監視器影像，最後由員警及站務人員協助朱女搭乘後續區間車離去。
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