7旬翁險落入網路愛情陷阱 警戳破夢幻泡泡
台北市一名彭姓男子臉書上結交詐騙集團扮演匿名「阿香」的女網友，對方以結婚為前提交往，還稱呼彭男為「親愛的」，讓彭深陷愛情陷阱，之後詐團謊稱寄包裹來台，被海關扣留，要求彭男到超商購買點數，被超商店員發現異狀，通知警方攔阻。
據了解，彭男（72歲）日前在臉書上，詐團假扮成暱稱「阿香」的女網友，先是以結婚藉口，每天對彭噓寒問暖、關懷備至，讓彭男墜入愛情陷阱，見到時機成熟，本月6日上午11點多，阿香就謊稱寄包裹來台，被海關扣留，要繳交報關費等話術，要彭男到超商購買2萬元點數。
彭男跑到文山區木柵路一段上的超商購買點數，但在超商店員的詢問下，彭男表現有異，店員趕緊通報文山警一分局復興派出所派員到場，經警方細心詢問，彭男才說出與「Mrs.Right」相遇，2人甚至以「親愛的」稱呼彼此。
員警一聽立即察覺這是詐騙老梗，提醒彭男這是詐騙集團慣用伎倆，在超商店員與警方勸導下，彭才從虛假愛情泡泡中清醒過來，及時成功攔阻詐騙。
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