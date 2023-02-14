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影／台中七期CBD6人酒後亂鬥 棍棒齊出警舉槍喝令抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在今天凌晨3時許接獲報案，有多人在七期知名商辦大樓CBD的一樓大廳內打架，警方獲報到場後，舉槍喝令涉案人趴下後制伏，全數帶回，查獲涉案鋁棒、膠條等物品，經查，涉案是劉男一方4人與陳男一方2人的酒後口角，將依法移送台中地檢署偵辦。

第六警分局市政所在今天凌晨3時許，接獲民眾報案，七期商辦大樓CBD的一樓大廳，有打架糾紛，警方到場舉槍喝令「趴下」後，查獲劉男（33歲）一方4人，以及陳男（33歲）一方2人，以及涉案鋁棒、膠條等物品。

經查，劉男一方與陳男一方互不認識，今天凌晨3時許喝酒後，在CBD大樓一樓發生口角，雙方除大聲互嗆之外，劉男一方還拿出鋁棒、膠條等器械，要找陳一方理論，沒想到反被陳一方奪下，反持器械攻擊，造成劉男等4人，手腳、肢體有擦挫傷。

警方今天詢問後，將依傷害、聚眾鬥毆等罪，移送台中地檢署偵辦，也呼籲民眾，酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市七期商辦在今天凌晨傳出民眾酒後打架糾紛，警方到場舉槍喝令，制伏涉案6人。記者陳宏睿／翻攝
台中市七期商辦在今天凌晨傳出民眾酒後打架糾紛，警方到場舉槍喝令，制伏涉案6人。記者陳宏睿／翻攝
台中市七期商辦在今天凌晨傳出民眾酒後打架糾紛，警方到場舉槍喝令，制伏涉案6人。記者陳宏睿／翻攝
台中市七期商辦在今天凌晨傳出民眾酒後打架糾紛，警方到場舉槍喝令，制伏涉案6人。記者陳宏睿／翻攝
台中市七期商辦在今天凌晨傳出民眾酒後打架糾紛，警方到場查扣涉案膠條、鋁棒等器械。記者陳宏睿／翻攝
台中市七期商辦在今天凌晨傳出民眾酒後打架糾紛，警方到場查扣涉案膠條、鋁棒等器械。記者陳宏睿／翻攝
台中市七期商辦在今天凌晨傳出民眾酒後打架糾紛，警方到場舉槍喝令，制伏涉案6人。記者陳宏睿／翻攝
台中市七期商辦在今天凌晨傳出民眾酒後打架糾紛，警方到場舉槍喝令，制伏涉案6人。記者陳宏睿／翻攝

鬥毆 酒駕 台中市

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