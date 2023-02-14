快訊

印度「抱牛節」：對抗西洋情人節的民族狂熱

今天西洋情人節 命理師：謹記十大華人送禮禁忌

獨／王金平批「促成郭柯配」亂講 稱：沒有一定支持誰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰安櫻花季18日登場 大甲警分局加強交通疏導管制措施

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

被稱「最美派出所」的台中市大甲警分局泰安派出所，附近多瓣八重櫻林現已盛開，今年泰安櫻花季活動將在2月18日上午10點在泰安派出所旁舉行開幕式，活動到2月28日，花期更長，警方將延長交通管制至3月4、5日共16天。

桃紅色花瓣點綴日式警所建築成美景，每年吸引大批遊客到泰安派出所賞花，警方表示，櫻花季活動場地附近路幅狹小，為了讓賞花民眾，能有更美好的賞花回憶，大甲警分局今天公布賞花周遭交通疏導管制措施，請用路人配合。

一、行人徒步區：

(一) 112年2月18日至3月5日，假日早上8點到下午5點，福興路段(泰安鐵道文化區前路口往東至泰安派出所前路口)及安眉路段(泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口)，管制汽、機車進入，彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，仍應依管制行駛路線行駛。

(二) 112年2月18日至3月5日止，泰安派出所內停車場僅提供活動工作人員、服勤人員及管制區內民眾車輛停放，不提供賞櫻民眾停放。

二、交通管制措施：

(一)交通管制時間：112年2月18日至3月5日早上8點至下午5點。

(二)在相關管制路段及路口，設置指示牌，引導人車通行。

(三)雙向單車道(未繪設行車分向線、分向限制線、禁止超車線)之狹窄路段，實施單向通行措施，並於單向通行路段兩端派員指揮交通。

(四)由於鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車。

(五)加強櫻花區、停車區周邊停車秩序與攤販整理，以確保交通順暢。

(六)加強停車場位置宣導及入出口管制，確保車流順暢。  

為了讓遊客能獲得櫻花開花即時訊息，泰安櫻花季期間大甲警分局官方臉書，大甲分局泰安派出所每天將Po出當日櫻花照片及交通疏導圖，提供遊客最即時的賞櫻資訊。

「泰安櫻花季」本月18日開跑，泰安派出所附近櫻花已盛開。記者游振昇／攝影
「泰安櫻花季」本月18日開跑，泰安派出所附近櫻花已盛開。記者游振昇／攝影
「泰安櫻花季」本月18日開跑，泰安派出所附近櫻花已盛開。記者游振昇／攝影
「泰安櫻花季」本月18日開跑，泰安派出所附近櫻花已盛開。記者游振昇／攝影
「泰安櫻花季」本月18日開跑，台中市大甲警分局加強周遭交通疏導管制措施。圖／警方提供
「泰安櫻花季」本月18日開跑，台中市大甲警分局加強周遭交通疏導管制措施。圖／警方提供
「泰安櫻花季」本月18日開跑，泰安派出所附近櫻花已盛開。記者游振昇／攝影
「泰安櫻花季」本月18日開跑，泰安派出所附近櫻花已盛開。記者游振昇／攝影

櫻花季 賞花 賞櫻

延伸閱讀

宜蘭櫻花大爆發 燈篙林道人車爭道

賞櫻免舟車勞頓 台南山上花園水道博物館正綻放

影／南投九族文化村櫻花絕美盛放 賞櫻爆人潮

人潮跟著櫻花一起大爆發 新竹公園昨湧入4萬人賞櫻

相關新聞

印尼觀光客宗教之旅走調 國道休旅車超載翻覆1死5傷

國三北上台南白河路段，13日晚間發生休旅車超載失控自撞護欄翻覆釀成1死5傷，據知，車上8人除司機為台灣人，其餘7人都是來...

國道休旅車自撞護欄翻覆1死5傷 疑肇事原因曝

國三北上台南白河路段，今（13日）晚發生休旅車自撞護欄翻車事故，車上8人6人受傷送醫，其中58歲印尼籍女移工到院前身亡，

過情人節得先買遊戲點數 詐騙女還恐嚇：大哥會去你家處理

26歲章姓男子經通訊軟體認識女網友，相約今天一起過西洋情人節，但對方要前見面要先到超商購買遊戲點數卡2萬5千元才能見面，...

屏東深夜住宅區宮廟傳火警 二樓竄出火舌...1男成焦屍

屏東縣里港鄉三和路住宅區一間宮廟昨晚發生火警，消防人員抵達現場撲滅火勢後，發現屋內有一名年約70男子已被燒成焦屍，發生火...

國道一號5車追撞 貨車車廂被撞翻 上百瓶可樂傾斜而下

國道1號南向242.3公里今晚發生嚴重交通事故，25歲孕婦懷孕22週，受到撞擊後腹痛不適送醫，無明顯外傷仍在觀察中，25...

泰安櫻花季18日登場 大甲警分局加強交通疏導管制措施

被稱「最美派出所」的台中市大甲警分局泰安派出所，附近多瓣八重櫻林現已盛開，今年泰安櫻花季活動將在2月18日上午10點在泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦