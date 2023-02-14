泰安櫻花季18日登場 大甲警分局加強交通疏導管制措施

被稱「最美派出所」的台中市大甲警分局泰安派出所，附近多瓣八重櫻林現已盛開，今年泰安櫻花季活動將在2月18日上午10點在泰安派出所旁舉行開幕式，活動到2月28日，花期更長，警方將延長交通管制至3月4、5日共16天。

桃紅色花瓣點綴日式警所建築成美景，每年吸引大批遊客到泰安派出所賞花，警方表示，櫻花季活動場地附近路幅狹小，為了讓賞花民眾，能有更美好的賞花回憶，大甲警分局今天公布賞花周遭交通疏導管制措施，請用路人配合。

一、行人徒步區：

(一) 112年2月18日至3月5日，假日早上8點到下午5點，福興路段(泰安鐵道文化區前路口往東至泰安派出所前路口)及安眉路段(泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口)，管制汽、機車進入，彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，仍應依管制行駛路線行駛。

(二) 112年2月18日至3月5日止，泰安派出所內停車場僅提供活動工作人員、服勤人員及管制區內民眾車輛停放，不提供賞櫻民眾停放。

二、交通管制措施：

(一)交通管制時間：112年2月18日至3月5日早上8點至下午5點。

(二)在相關管制路段及路口，設置指示牌，引導人車通行。

(三)雙向單車道(未繪設行車分向線、分向限制線、禁止超車線)之狹窄路段，實施單向通行措施，並於單向通行路段兩端派員指揮交通。

(四)由於鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車。

(五)加強櫻花區、停車區周邊停車秩序與攤販整理，以確保交通順暢。

(六)加強停車場位置宣導及入出口管制，確保車流順暢。