印尼觀光客宗教之旅走調 國道休旅車超載翻覆1死5傷

國三北上台南白河路段，13日晚間發生休旅車超載失控自撞護欄翻覆釀成1死5傷，據知，車上8人除司機為台灣人，其餘7人都是來台宗教之旅的印尼觀光客，但不幸發生車禍旅途變走調，成員難掩悲痛。

這起車禍發生在晚上近8點，地點在北上305.7公里，當時車子翻覆護欄排水溝上，車體嚴重凹陷，多人已自行脫困，意識清楚。台南市消防局獲報，緊急調派後壁、新營、柳營、白河等消防分隊消防車及救護車共8車17人趕至救援送醫。

警方初步調查排除酒駕，肇事原因疑駕駛閃車左切幅度過大失控自撞護欄反覆，58歲女子救出時已無心跳，緊急送醫途中約深夜10點宣告不治，其餘受傷5人共4女1男，為一般擦挫傷。