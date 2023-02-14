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印尼觀光客宗教之旅走調 國道休旅車超載翻覆1死5傷

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

國三北上台南白河路段，13日晚間發生休旅車超載失控自撞護欄翻覆釀成1死5傷，據知，車上8人除司機為台灣人，其餘7人都是來台宗教之旅的印尼觀光客，但不幸發生車禍旅途變走調，成員難掩悲痛。

這起車禍發生在晚上近8點，地點在北上305.7公里，當時車子翻覆護欄排水溝上，車體嚴重凹陷，多人已自行脫困，意識清楚。台南市消防局獲報，緊急調派後壁、新營、柳營、白河等消防分隊消防車及救護車共8車17人趕至救援送醫。

警方初步調查排除酒駕，肇事原因疑駕駛閃車左切幅度過大失控自撞護欄反覆，58歲女子救出時已無心跳，緊急送醫途中約深夜10點宣告不治，其餘受傷5人共4女1男，為一般擦挫傷。

經查，該休旅車車上當時載有8人，該肇事5+2休旅車，已明顯超載，7人有男有女都是印尼觀光客，年齡大都50多歲，來台宗教之旅，9日入境，這幾天陸續參訪一些寺廟、道觀院，預定16日離台。64歲朱姓司機是台灣人，也是道親，並未受傷，詳細車禍原因，警持續調查中。

國道休旅車超載昨晚翻覆造成1死5傷，消防隊員趕至搶救，死傷者都是印尼籍觀光客，來台宗教之旅因車禍變調。圖 ／民眾提供
國道休旅車超載昨晚翻覆造成1死5傷，消防隊員趕至搶救，死傷者都是印尼籍觀光客，來台宗教之旅因車禍變調。圖 ／民眾提供

休旅車 車禍 國道

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