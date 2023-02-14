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過情人節得先買遊戲點數 詐騙女還恐嚇：大哥會去你家處理

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

26歲章姓男子經通訊軟體認識女網友，相約今天一起過西洋情人節，但對方要前見面要先到超商購買遊戲點數卡2萬5千元才能見面，章不願意，女網友竟說：「出來玩，不希望你把麻煩帶回家」。

章心覺有異到派出所詢問，警方表示，這是詐騙集團假交友真詐騙的話術，章聽完警方分析，猶如吃下定心丸，立刻封鎖軟體帳號，不再眷戀。

章於昨天下午3點多，神色慌張走進台南市警二分局民權派出所，打開手機對話紀錄，向警方表示，他在交友LINE軟體遇到奇怪的事情，需要警方協助解惑。

員警查看章手機對話紀錄，內容提及「若要見面要先至超商購買點數卡25000元」，對方利用各種話術欲哄騙章，見章不從，竟以「好好配合大哥把事情處理好就可以了、我不希望把事情搞這麼大條」等方式恫嚇。

警員黃浩庭、陳俊安告知章這是常見的交友詐騙手法，確認章尚未將點數序號拍照給對方，便向其分析各種詐騙集團慣用「假交友話術」，一旦回傳點數序號與密碼，不要說情人節約會，就連「女網友」的影子都見不到。

章聽完分析後猶如吃下定心丸，立刻封鎖該詐騙LINE帳號不再眷戀，並表示，好在有先來派出所諮詢，可以安心回家了。

市警二分局表示，如有任何疑似詐騙的問題，都可以直接至派出所詢問或撥打165反詐騙專線諮詢，民眾遇到任何詐騙問題，最重要的就是「查證」，才能有效地顧好荷包；網路交友要謹慎，切勿深陷詐團甜言蜜語的圈套中，一旦遇到要求以遊戲點數方式付費，務必提高警覺，避免上當受騙。

章姓男子遭到電信交友詐騙，和女網友相約情人節見面得先買遊戲點數，心覺有異到派出所詢問，警員拆穿這是假交友真詐騙的話術，保住他2萬5千元。記者黃宣翰／翻攝
章姓男子遭到電信交友詐騙，和女網友相約情人節見面得先買遊戲點數，心覺有異到派出所詢問，警員拆穿這是假交友真詐騙的話術，保住他2萬5千元。記者黃宣翰／翻攝
不法集團利用LINE對話，誘騙民眾電信交友行騙。記者黃宣翰／翻攝
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詐騙集團 情人節

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