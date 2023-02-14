國道一號5車追撞 貨車車廂被撞翻 上百瓶可樂傾斜而下

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導

國道1號南向242.3公里今晚發生嚴重交通事故，25歲孕婦懷孕22週，受到撞擊後腹痛不適送醫，無明顯外傷仍在觀察中，25歲貨車司機被卡在車頭內，右腳骨折由消防員持破獲器材救出送醫，警方初步判斷，36歲聯結車司機未注意車前路況追撞前車，導致5車連環撞、5人受傷。

警方表示，今天晚上8點25分在國道1號南向雲林斗南路段，發生5車連環撞事故，36歲方男駕駛A車營業全聯結車，疑似因未注意車前狀態，追擊45歲林男駕駛B車營半聯結車，B車偏向內側車道後，又撞擊30歲李男駕駛C車自小客貨車。

C車被撞擊後，從內側車內偏移至中線車道，撞擊行駛中線車道63歲吳男駕駛D車自小客車，D車又撞擊行駛前方42歲蕭男駕駛E車營業全聯結車。A車車廂被撞翻，上百瓶可樂傾斜散落在內、中、外車道。

國道公路警察局第四公路警察大隊表示，這件事故造成5人受傷，5名駕駛都沒有酒精反應；呼籲開車要集中精神、注意車前狀況，避免行車途中發生類似事件，維護自身及他人行車安全，避免造成嚴重傷亡。

國道一號今晚有5車追撞，貨車車廂被撞翻，上百瓶可樂傾斜而下。記者黃于凡／翻攝
國道一號今晚有5車追撞，貨車車廂被撞翻，上百瓶可樂傾斜而下。記者黃于凡／翻攝
國道一號今晚有5車追撞，貨車車廂被撞翻，上百瓶可樂傾斜而下。記者黃于凡／翻攝
國道一號今晚有5車追撞，貨車車廂被撞翻，上百瓶可樂傾斜而下。記者黃于凡／翻攝
國道一號今晚有5車追撞，貨車車廂被撞翻，上百瓶可樂傾斜而下。記者黃于凡／翻攝
國道一號今晚有5車追撞，貨車車廂被撞翻，上百瓶可樂傾斜而下。記者黃于凡／翻攝
國道一號今晚有5車追撞，貨車車廂被撞翻，上百瓶可樂傾斜而下。記者黃于凡／翻攝
國道一號今晚有5車追撞，貨車車廂被撞翻，上百瓶可樂傾斜而下。記者黃于凡／翻攝

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