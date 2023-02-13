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汽車駛經國1彰化段失控 男童遭甩拋1死3傷

中央社／ 彰化縣13日電

辛姓女子今天駕車載張姓女子及兩名幼童行經國1彰化段時失控翻覆，辛姓女子及一名男童被拋出車外，男童不治，辛姓女子、車內另一名女童及張姓女子受傷，事故經過待釐清。

事故晚間發生於國道1號南向204.1公里處，這輛行駛中線車道的自小客車不明原因突然失控翻覆、占據車道，內政部警政署國道公路警察局第三公路警察大隊獲報，立即派遣巡邏車並通知緩撞車趕往處理，一度封閉中線、外側、輔助車道，晚間7時25分恢復通車。

國道警方初步調查，車內包含41歲辛姓駕駛、副駕駛座乘客5歲男童、右後乘客1歲女童及左後乘客38歲張姓女子，辛姓女子及男童遭拋出車外橫躺路面，都送到衛生福利部彰化醫院救治，但男童到院前失去生命徵象，搶救不治；辛姓女子左腿骨折變形、女童臉部撕裂傷、張姓女子下巴撕裂傷，都意識清醒。

國道警方表示，辛姓女子經檢測無飲酒，持續調查駕駛人等安全帶使用情形，釐清案發經過及肇事原因，也呼籲用路人變換車道應保持安全距離，乘客及駕駛人都應繫妥安全帶，遵守汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法、小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法相關規定。

車道 國道

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