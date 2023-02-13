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國道一號雲林嚴重事故 4車撞成一團…孕婦腹痛送醫
國道一號南下243公里發生4車追撞事故，2輛貨車、2輛轎車在雲林系統前撞成一團，25歲孕婦腹部疼痛，25歲貨車司機被卡在車裡，右腳骨折，都已送醫治療，65歲男子、53歲女子也由救護車送醫，4人意識皆清楚，事故原因正由警方調查處理中。
據了解，國道一號雲林系統前4車追撞，撞擊力道猛烈，貨車車頭嚴重變形，貨車車廂直接被撞開，上百罐可樂滾落馬路，轎車車尾也被撞爛，現場碎片四散、一片狼藉，國道警察仍在處理中。
雲林縣消防局今晚8點多獲報，國道一號雲林系統前發生嚴重追撞事故，立即派遣斗南、虎尾人車前往救援，到場後發現有車輛冒煙，且貨車司機受困車內，加派水箱車及救護車支援，共出動1輛水箱車、1輛器材車、3輛救護車及10名消防人員。
雲林縣消防局表示，現場有4名患者，意識皆清楚，25歲女子孕婦腹痛、62歲男子、53歲女子由救護車送至大林慈濟醫治，另名25歲男性貨車司機卡在駕駛座動彈不得，右下肢骨折，出動破壞器材後，由救護車送至雲基治療。
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