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女稱搭北捷遭碰胸釀手指傷 警調監視器：非隨機刺胸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

一名女子指出，昨晚8點多搭捷運遭中年男子碰胸後，手指多一道割痕，事後通報站務人員，發文也引起議論與關注。捷警隊今表示，經調閱相關鏡頭影像，無發現異常狀況，也澄清非「隨機刺胸」案件。

該名女子昨天以「大家搭捷運要小心」為題，在批踢踢發文，晚上8點30幾分搭乘捷運紅線，要從東門站下車，當時走到門前等下車，門正要開時，「門邊有個中年男子的手猛得往我胸口處碰」，她想說還好且手剛好環胸，以為只碰到手而不以為意。

女子說，一下車才注意到手指多了一道割痕，接著開始滲血，傷口不深。本想回家再處理，但仔細回想，不曉得這人是用什麼往她這邊割，又或者這次先試看看，若還有下次，下個受害者怎麼辦，所以還是跟站務人員說了一下有此事，也貼文讓更多人知道，多點警覺。

捷運警察隊第二分隊分隊長葉瑞豐說明，經與捷運公司調閱相關鏡頭影像，無發現異常狀況，澄清非網路所稱「隨機刺胸」案件。近來適逢台北燈會，人潮湧至捷運站觀賞花燈，捷運警察增加警力且提高警覺，以確保觀賞燈會遊客安全。

捷警隊呼籲，如在捷運系統內遇有異常狀或不法情事，可立即按壓車廂緊急按鈕或就近告知站務人員，或撥打110報案電話，警方接獲報案會立即趕赴現場，切勿與對方產生衝突，以免危及自身安全。

北捷表示，有關旅客於2月12日晚間至車站反映，當日約20點30分搭乘列車至東門站下車時，疑與其他旅客碰觸，造成右手指輕微受傷，站務人員接獲旅客反映後，立即協助旅客傷口簡易處理，並調閱保留相關錄影畫面，配合警察單位後續調查。

一名女子指出，昨晚8點多搭捷運遭中年男子碰胸後，手指多一道割痕。圖／捷警隊提供
一名女子指出，昨晚8點多搭捷運遭中年男子碰胸後，手指多一道割痕。圖／捷警隊提供

捷運 警察

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