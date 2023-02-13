快訊

美光裁員被傳「半強迫簽合意離職」 公司發聲了

國道一號彰化段重大車禍 「4歲男童噴飛出車外」1死3傷

經典賽／首場練習賽對味全龍 中華隊餅總排胡智為扛先發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女搭捷運疑遭陌生人碰胸「被割滲血」 北捷證實接獲反映

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

一名女子在批踢踢發文，昨晚8點多搭捷運從東門站下車時，有位中年男子的手往其胸口碰，她剛好雙手環胸，結果下車才發現手指多了一道割痕。該女為避免再有下個受害者，也向站務人員通報。北捷表示，接獲反映即協助傷口處理，並調閱相關畫面，配合警方後續調查。

該名女子昨天以「大家搭捷運要小心」為題發文，晚上8點30幾分搭乘捷運紅線，要從東門站下車，當時走到門前等下車，門正要開時，「門邊有個中年男子的手猛得往我胸口處碰」，她想說還好且手剛好環胸，以為只碰到手而不以為意。

女子說，一下車才注意到手指多了一道割痕，接著開始滲血，傷口不深。本想回家再處理，但仔細回想，不曉得這人是用什麼往她這邊割，又或者這次先試看看，若還有下次，下個受害者怎麼辦，所以還是跟站務人員說了一下有此事，也貼文讓更多人知道，多點警覺。

北捷表示，有關旅客於2月12日晚間至車站反映，當日約20點30分搭乘列車至東門站下車時，疑與其他旅客碰觸，造成右手指輕微受傷，站務人員接獲旅客反映後，立即協助旅客傷口簡易處理，並調閱保留相關錄影畫面，配合警察單位後續調查。

北捷呼籲民眾，如見其他旅客任何異常行為，在列車上可透過通話器通知司機員，在車站可通知站務人員，將派員儘速處理。

一名女子指出，昨搭乘捷運紅線要從東門站下車，疑遭陌生男子碰胸，手指不明受傷滲血。記者林佳彣／攝影
一名女子指出，昨搭乘捷運紅線要從東門站下車，疑遭陌生男子碰胸，手指不明受傷滲血。記者林佳彣／攝影
一名女子在批踢踢發文，昨晚8點多搭捷運疑遭碰，手指驚見一道割痕。圖／取自批踢踢
一名女子在批踢踢發文，昨晚8點多搭捷運疑遭碰，手指驚見一道割痕。圖／取自批踢踢

捷運 北捷

延伸閱讀

台灣燈會連兩天逾百萬人次 捷運適時不停國館站

北捷4折畫錯重點？ 游淑慧酸高嘉瑜：政見變成蔣萬安實現

台灣燈會主燈區人潮多！捷運國父紀念館一度過站不停 現恢復停靠

台灣燈會湧人潮 北捷晚間6點45分起過站不停「國父紀念館站」

相關新聞

國道一號彰化段重大車禍 「4歲男童噴飛出車外」1死3傷

國道一號彰化南下204公里路段今天下午6點發生重大車禍，一輛轎車自撞造成車中4歲小男孩被拋出車外，車內30歲女駕駛和婆婆...

大貨車國6追撞奪1命 肇事車與這公司有關惹關注

國道6號東向舊正交流道附近，一輛半聯結車今追撞停放在出口槽化線的自小客車，造成小客車駕駛死亡。經了解，肇事貨車與「景山交...

8旬翁騎車載妻子遭後車撞 因無照上路…被撞還被罰

廖姓男子昨天早上騎車行經秀朗橋機車道，因沒注意前方車況，撞擊前方機車駕駛8旬老翁，8旬翁瞬間重心不穩摔車，釀後座乘客7旬...

影／桃園少年機車夜遊新北蘆洲噪音炸街 警攔7車5人無照

桃園市有一群青少年騎機車夜遊北海岸，昨天清晨返程路過蘆洲地區，被民眾檢舉噪音、危險駕駛，警方立刻動員攔截圍捕，最後總共攔...

女搭捷運疑遭陌生人碰胸「被割滲血」 北捷證實接獲反映

一名女子在批踢踢發文，昨晚8點多搭捷運從東門站下車時，有位中年男子的手往其胸口碰，她剛好雙手環胸，結果下車才發現手指多了...

影／22歲男騎重機衝北宜 財茂彎壓車自摔...再撞2車

22歲陳姓男子昨天中午騎山葉R15重機衝北宜，行經財茂彎時，卻因操作不慎，過彎時摔車，人、車直接噴飛，由於財茂彎有許多機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦