女搭捷運疑遭陌生人碰胸「被割滲血」 北捷證實接獲反映

一名女子在批踢踢發文，昨晚8點多搭捷運從東門站下車時，有位中年男子的手往其胸口碰，她剛好雙手環胸，結果下車才發現手指多了一道割痕。該女為避免再有下個受害者，也向站務人員通報。北捷表示，接獲反映即協助傷口處理，並調閱相關畫面，配合警方後續調查。

該名女子昨天以「大家搭捷運要小心」為題發文，晚上8點30幾分搭乘捷運紅線，要從東門站下車，當時走到門前等下車，門正要開時，「門邊有個中年男子的手猛得往我胸口處碰」，她想說還好且手剛好環胸，以為只碰到手而不以為意。

女子說，一下車才注意到手指多了一道割痕，接著開始滲血，傷口不深。本想回家再處理，但仔細回想，不曉得這人是用什麼往她這邊割，又或者這次先試看看，若還有下次，下個受害者怎麼辦，所以還是跟站務人員說了一下有此事，也貼文讓更多人知道，多點警覺。

北捷表示，有關旅客於2月12日晚間至車站反映，當日約20點30分搭乘列車至東門站下車時，疑與其他旅客碰觸，造成右手指輕微受傷，站務人員接獲旅客反映後，立即協助旅客傷口簡易處理，並調閱保留相關錄影畫面，配合警察單位後續調查。