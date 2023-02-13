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影／22歲男騎重機衝北宜 財茂彎壓車自摔...再撞2車

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

22歲陳姓男子昨天中午騎山葉R15重機衝北宜，行經財茂彎時，卻因操作不慎，過彎時摔車，人、車直接噴飛，由於財茂彎有許多機車愛好者，會在彎道處路邊停等、攝影追焦，有2輛民眾愛車不幸遭滑行重機波及，慘遭擊落。

監視器畫面曝光，只見陳男把車道當賽道馳騁，壓車過彎，卻不慎自摔釀禍，十分狼狽，不僅自己受傷，愛車外殼、坐墊嚴重毀損，還要賠償無辜遭波及的2輛機車財損，得不償失。

轄區新店警方指出，12日中午12點20分獲報，坪林區北宜公路32.7K處往新店方向有車禍趕抵，確認是自摔案件，傷者陳男手腳多處擦挫傷，送醫無大礙；後續賠償責任待進一步釐清。

據了解，155c.c.的R15有山葉最年輕當家跑車之稱，一輛要價近15萬元，其外觀造型源自Yamaha MotoGP廠車 「YZR-M1」，透過低風阻的空氣力學設計，搭配跑車感駕駛介面，營造重車級的視覺感受。

陳姓男子昨天中午騎R15重機衝北宜，行經財茂彎時過彎壓車，卻操控不慎自摔倒地，路邊2輛機車不幸遭波及。記者翁至成／翻攝
陳姓男子昨天中午騎R15重機衝北宜，行經財茂彎時過彎壓車，卻操控不慎自摔倒地，路邊2輛機車不幸遭波及。記者翁至成／翻攝
陳姓男子昨天中午騎R15重機衝北宜，行經財茂彎時過彎壓車，卻操控不慎自摔倒地，路邊2輛機車不幸遭波及。記者翁至成／翻攝
陳姓男子昨天中午騎R15重機衝北宜，行經財茂彎時過彎壓車，卻操控不慎自摔倒地，路邊2輛機車不幸遭波及。記者翁至成／翻攝
陳姓男子昨天中午騎R15重機衝北宜，行經財茂彎時過彎壓車，卻操控不慎自摔倒地，路邊2輛機車不幸遭波及。記者翁至成／翻攝
陳姓男子昨天中午騎R15重機衝北宜，行經財茂彎時過彎壓車，卻操控不慎自摔倒地，路邊2輛機車不幸遭波及。記者翁至成／翻攝
陳姓男子昨天中午騎R15重機衝北宜，行經財茂彎時過彎壓車，卻操控不慎自摔倒地，路邊2輛機車不幸遭波及。記者翁至成／翻攝
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陳姓男子昨天中午騎R15重機衝北宜，行經財茂彎時過彎壓車，卻操控不慎自摔倒地，路邊2輛機車不幸遭波及。記者翁至成／翻攝
陳姓男子昨天中午騎R15重機衝北宜，行經財茂彎時過彎壓車，卻操控不慎自摔倒地，路邊2輛機車不幸遭波及。記者翁至成／翻攝

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