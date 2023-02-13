國6故障轎車停槽化線 女駕駛遭撞不治「胸部是致命傷」

國道6號東向舊正交流道附近上午發車禍，一輛半聯結車疑未注意車前狀況，撞上停放在出口槽化線的轎車及站在車外的王姓女駕駛，半聯結車也隨之翻覆，一度造成全線封閉，王女送醫後不治，詳細肇責待進一步調查釐清。

警方調查，王女（63歲）開車載其夫、女行駛於國道6號，上午近9時行經東向1.7公里舊正交流道附近，疑因車輛異常，便將停於出口槽化線，她獨自下車查看車輛，之後就站立於車外，遭到由陳男（37歲）駕駛的半聯結車給撞上。