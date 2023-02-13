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國6故障轎車停槽化線 女駕駛遭撞不治「胸部是致命傷」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

國道6號東向舊正交流道附近上午發車禍，一輛半聯結車疑未注意車前狀況，撞上停放在出口槽化線的轎車及站在車外的王姓女駕駛，半聯結車也隨之翻覆，一度造成全線封閉，王女送醫後不治，詳細肇責待進一步調查釐清。

警方調查，王女（63歲）開車載其夫、女行駛於國道6號，上午近9時行經東向1.7公里舊正交流道附近，疑因車輛異常，便將停於出口槽化線，她獨自下車查看車輛，之後就站立於車外，遭到由陳男（37歲）駕駛的半聯結車給撞上。

亞洲大學附屬醫院急診醫學科主任鍾侑庭說，患者到院前心臟驟停、無呼吸心跳且瞳孔放大，胸部是致命傷，包括多根肋骨出現節斷性骨折、嚴重錯位的「連枷胸」以及氣胸，經過半小時的插管搶救仍不治。

王姓女駕駛送往亞洲大學附屬醫院急診，雖經搶救仍不治。圖／亞洲大學附屬醫院提供
王姓女駕駛送往亞洲大學附屬醫院急診，雖經搶救仍不治。圖／亞洲大學附屬醫院提供

國道 車禍

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