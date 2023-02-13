國道6號死亡車禍 駕駛是否過勞桃勞動局要查

今早國道6號東向舊正交流道附近，發生一輛半聯結車追撞小客車的死亡車禍，造成小客車駕駛死亡。經查半聯結車為景山交通公司旗下貨運公司車輛，該公司因曾違反勞基法規定，桃園市政府勞動局將派員實施勞動檢查。

據了解，肇事的半聯結車隸屬於「一中交通股份有限公司」，和「景山交通公司」代表人為同一位。而景山交通曾被控訴許多違反勞基法事件，2018年還曾發生因司機過勞駕駛，造成國道3死的重大車禍案件。

勞動局表示，景山交通旗下貨運公司曾因貨車駕駛連續工作超過6日及1日工時超過12小時，違反勞動基準法規定，被勞動局裁罰。今早又於國道6號發生嚴重交通事故，是否有違反勞基法，勞動局將派員實施勞動檢查。