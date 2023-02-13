女子左手腕被狗咬傷 左手掌腫脹婚戒無法拔除求助消防局

屏東縣內埔鄉50歲女性日前因左手手腕遭狗咬傷，導致傷口、左手掌腫脹，起初不在意，沒想到無名指突然疼痛腫脹，婚戒無法拔除，鼓起勇氣向瑪家消防分隊求助，消防員將戒指剪出缺口，再用戰術剪刀取下戒指，解除疼痛，女子才露出笑容。

瑪家消防分隊今說，內埔鄉50歲女性左手手腕遭狗咬傷，傷口、左手掌腫脹，接著左手無名指疼動，才發現手指已腫脹到戒指卡住無法拔除，多次嘗試用其他方法將戒指摘下，無奈卻越拔越痛、越卡越緊，才下定決心到瑪家分隊請求協助。

消防人員現場查看後，女子的手掌、左手無名指已有嚴重紅腫，利用肥皂及沙拉油潤滑後是無法順利脫除；經溝通並取得女子同意破壞婚戒，消防員先用墊片保護無名指，避免二度傷害，再利用斜口鉗小心翼翼地將戒指剪出缺口，最後再使用戰術剪刀將戒指取下，讓女子解除疼痛、露出笑容，連忙表達感謝。