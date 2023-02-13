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女子左手腕被狗咬傷 左手掌腫脹婚戒無法拔除求助消防局

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔鄉50歲女性日前因左手手腕遭狗咬傷，導致傷口、左手掌腫脹，起初不在意，沒想到無名指突然疼痛腫脹，婚戒無法拔除，鼓起勇氣向瑪家消防分隊求助，消防員戒指剪出缺口，再用戰術剪刀取下戒指，解除疼痛，女子才露出笑容。

瑪家消防分隊今說，內埔鄉50歲女性左手手腕遭狗咬傷，傷口、左手掌腫脹，接著左手無名指疼動，才發現手指已腫脹到戒指卡住無法拔除，多次嘗試用其他方法將戒指摘下，無奈卻越拔越痛、越卡越緊，才下定決心到瑪家分隊請求協助。

消防人員現場查看後，女子的手掌、左手無名指已有嚴重紅腫，利用肥皂及沙拉油潤滑後是無法順利脫除；經溝通並取得女子同意破壞婚戒，消防員先用墊片保護無名指，避免二度傷害，再利用斜口鉗小心翼翼地將戒指剪出缺口，最後再使用戰術剪刀將戒指取下，讓女子解除疼痛、露出笑容，連忙表達感謝。

屏東縣消防局提醒，民眾若因為卡戒導致手指腫脹，不要強行摘下，可先冰敷，或將手部抬高過心臟，等到手指消腫後再輕柔摘下，亦可使用沙拉油、嬰兒油或肥皂等潤滑物質充分潤滑卡戒處後再嘗試脫除；若以上方法均還是無法順利解決時，可就近向消防分隊尋求協助。

屏東縣內埔鄉50歲女性日前左手腕被狗咬傷，接著左手掌腫脹，左手無名指婚戒卡住無法拔除，向消防隊求助，順利拔除婚戒。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉50歲女性日前左手腕被狗咬傷，接著左手掌腫脹，左手無名指婚戒卡住無法拔除，向消防隊求助，順利拔除婚戒。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉50歲女性日前左手腕被狗咬傷，接著左手掌腫脹，左手無名指婚戒卡住無法拔除，向消防隊求助，順利拔除婚戒。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉50歲女性日前左手腕被狗咬傷，接著左手掌腫脹，左手無名指婚戒卡住無法拔除，向消防隊求助，順利拔除婚戒。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉50歲女性日前左手腕被狗咬傷，接著左手掌腫脹，左手無名指婚戒卡住無法拔除，向消防隊求助，順利拔除婚戒。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉50歲女性日前左手腕被狗咬傷，接著左手掌腫脹，左手無名指婚戒卡住無法拔除，向消防隊求助，順利拔除婚戒。記者劉星君／翻攝

戒指 屏東縣 消防員

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