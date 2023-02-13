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大貨車國6追撞奪1命 肇事車與這公司有關惹關注

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道6號東向舊正交流道附近，一輛半聯結車今追撞停放在出口槽化線的自小客車，造成小客車駕駛死亡。經了解，肇事貨車與「景山交通」有關，而因景山交通過去有多次要求駕駛超時工作，釀成撞死國道警等死亡車禍，引發關注。針對該起意外是否涉超時駕駛，警方表示，跨越槽化線、超時駕駛等都是調查方向。

據了解，63歲王姓女駕駛今開車載著丈夫與女兒要去埔里訪友，上午近9時駕車行經國道6號東向1.7公里舊正交流道附近，疑因車輛異常，停車於出口槽化線，她下車查看後，站立於車外，未料遭37歲陳男駕駛的半聯結車追撞，送醫後不治。

案發後，國道警方對2車駕駛進行酒測，確認2人酒測值均為0，肇因初步研判，王女的自小客車故障停於出口槽化線，她下車查看，但未擺設故障標誌，陳男行車疑似偏離車道，又未注意車前狀態因此肇禍，詳細肇責仍待進一步調查釐清。

而因肇事的半聯結車隸屬於「一中交通股份有限公司」，該公司與「景山交通股份有限公司」同為盧姓代表人，而「景山交通」過去遭勞團控訴有「三多」交通違規多、違法超時多、肇事死傷多，景山交通集團也有多次業務過失致死的紀錄。

其中，最嚴重的就是2018年景山的陸姓司機凌晨駕駛大貨車上國道，但因打瞌睡撞死2名警察和1名貨車司機，最終查出陸男連續上班22天，至少有7天工作超過12小時，因此造成該起國道3死悲劇，如今疑又有類似情事，引發關注。

針對該起意外的肇事駕駛是否也涉及工作超時、疲勞駕駛而釀禍，國道警方表示，陳男事發後供稱自己看到時小客車時，有打方向盤想閃，才會操縱過度往左打死，但還是來不及也因此翻覆，至於是否有跨越槽化線、超時駕駛等都是調查方向。

國道6號今發生死亡車禍，肇事貨車與「景山交通」有關引發關注，警方表示，跨越槽化線、超時駕駛等都是調查方向。圖／讀者提供
國道6號今發生死亡車禍，肇事貨車與「景山交通」有關引發關注，警方表示，跨越槽化線、超時駕駛等都是調查方向。圖／讀者提供
國道6號東向舊正交流道附近，今發生半聯結車撞自小客車意外，造成小客車駕駛死亡。圖／讀者提供
國道6號東向舊正交流道附近，今發生半聯結車撞自小客車意外，造成小客車駕駛死亡。圖／讀者提供

國道 車禍

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