雲林廢棄工廠堆置瓦斯桶？ 全放車上消防局嚴格監控

雲林縣北港鎮最近有人檢舉一處廢棄工廠被人用來放置瓦斯桶，擔心發生危險。消防局第3大隊獲報前往了解，經查多數桶裝瓦斯都放在車上並不違反規定，但其中有一輛車沒有牌照，屬不可移動車輛已依法開罰，並將該廢棄工廠列為稽查重點。

這家位於北港郊區一處隱密巷道內的廢棄工廠，被檢舉成為瓦斯堆置場，存放許多瓦斯桶，他們擔心發生危險，不堪設想。

北港消防分隊長陳思淵指出，日前接獲民眾檢舉，即派員前往查看，發現這家廢棄工廠外，確實停有幾輛小貨車，車上載有瓦斯鋼瓶，由於瓦斯桶放在運送車上，如同臨時停車並沒有違法，只是其中一輛貨車因沒有牌照，無法上路運送，被認定未依規定放置，當場依消防法開罰單。

第3消防大隊長陳岳騰也指出，依《消防法》規定天然氣瓦斯桶需存放在合格的放置場，即便瓦斯行也不能存放超過128公斤瓦斯（約6支一般家庭用瓦斯桶），業者須向合法的堆置場租用場地存放，目前北港地區僅有一處合法場，過去也曾有業者為了運送方便，在隱密處堆放遭罰，如今又有人利用廢棄工廠堆放，除依法處理並將會列為稽查重點。