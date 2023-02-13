快訊

天外飛來「神秘白光」降落白沙屯媽祖轎頂 信徒目擊驚呆：顯靈了

為了兩年前「大排長榮」事件 航運集團馬士基在丹麥告長榮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2名小六女童被撞雙亡 超速駕駛：不知行駛在慢車道

中央社／ 嘉義市13日電

嘉義縣阮姓男子10日駕駛小貨車涉嫌高速從後追撞電動輔助自行車，造成車上2名小六女童雙亡，因無酒駕、無過勞，檢方複訊後，諭知限制住居，並由警方驗尿，釐清是否毒駕。

檢警今天表示，涉及過失致死罪嫌的37歲阮姓男子為越南籍，已取得台灣的身分證，檢視當天下午事發時間的路口監視器，2名小六女童所騎乘的電動輔助自行車，一直是在慢車道上，阮男駕駛的小貨車卻偏離快車道直接從後方高速衝撞行駛慢車道的電輔車。

檢警指出，事故現場太保市後潭里167縣道速限為60公里，不過，依監視器畫面初步研判，阮男駕車超速甚多；阮男供稱也不知道會行駛在慢車道上。在小貨車副駕駛座的何男當時在睡覺，發生事故才驚醒，也不清楚發生過程。

檢方表示，阮男無酒駕肇事，且當天上午10時上班，並無過勞問題，為求慎重，由警方帶回阮男執行尿液採檢，釐清是否有吸食毒品後駕車情況，驗尿結果今天還未出爐。

嘉義縣太保市2名讀小學六年級女童，10日下午騎乘電輔車在太保市的167縣道，遭阮男駕駛的小貨車從後方高速撞飛，2女童當場呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救後，均宣告不治。

嘉義地檢署表示，肇事者阮男因車速過快、未注意車前狀況，涉及過失致死罪嫌，檢方複訊後，諭知限制住居，予以請回。

日前嘉義縣太保市重大車禍，2名女童被貨車追撞送醫後不治。圖／本報資料照片
日前嘉義縣太保市重大車禍，2名女童被貨車追撞送醫後不治。圖／本報資料照片

嘉義 車禍

延伸閱讀

嘉縣太保市2女童遭撞亡檢警今相驗 貨車司機涉過失致死

夾心追撞！小客車高速公路上遭撞 變「一團廢鐵」4人傷

影／2女童共乘電動輔助自行車遭貨車追撞 噴飛10公尺奪命畫面曝光

下雨煞車打滑釀3警車追撞 5警輕傷送醫無礙

相關新聞

國道一號彰化段重大車禍 4歲男童和女駕駛「飛出車外」1死3傷

國道一號彰化南下204公里路段今天下午6點發生重大車禍，一輛轎車自撞造成車中4歲小男孩被拋出車外，車內30歲女駕駛和婆婆...

逃逸女移工遭逮！卻要求參加完白沙屯媽祖遶境 員警笑了

白沙屯媽祖展開進香之旅，台中市烏日警分局警方今天在沙田路二段遶境活動中，發現1名越南籍逃逸女移工當場逮捕，她遭逮後還想參...

貨櫃車卡中央分隔島 司機：方向盤故障無法操控方向

簡姓男子今天駕駛貨櫃車行駛基隆市大華二路，疑車輛故障，方向盤無法操控，整輛車「騎」上道路中央分隔島，人未受傷。警方獲報到...

女稱搭北捷遭碰胸釀手指傷 警調監視器：非隨機刺胸

一名女子指出，昨晚8點多搭捷運遭中年男子碰胸後，手指多一道割痕，事後通報站務人員，發文也引起議論與關注。捷警隊今表示，經...

2名小六女童被撞雙亡 超速駕駛：不知行駛在慢車道

嘉義縣阮姓男子10日駕駛小貨車涉嫌高速從後追撞電動輔助自行車，造成車上2名小六女童雙亡，因無酒駕、無過勞，檢方複訊後，諭...

8旬翁騎車載妻子遭後車撞 因無照上路…被撞還被罰

廖姓男子昨天早上騎車行經秀朗橋機車道，因沒注意前方車況，撞擊前方機車駕駛8旬老翁，8旬翁瞬間重心不穩摔車，釀後座乘客7旬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦