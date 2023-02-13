挨告求償1元卻花60萬打官司 「丁特」與遊戲橘子判決出爐

知名實況主「丁特」（本名薛弘偉）因花費400多萬在線上遊戲「天堂M」製作「傳說製作秘笈（刻印）」（下稱紫布），認為成功機率小於台灣代理商遊戲橘子所稱機率在直播上以「詐騙集團、誘導賭博」等類似字眼形容遊戲橘子，遭對方提告求償1元並要求登報道歉。

今天下午新北地方法院宣判，遊戲橘子敗訴。

「丁特」2021年9月開直播控訴「天堂M」，認為紫布製作成功機率遠小於官方所稱機率，被「天堂M」台灣代理商遊戲橘子提告，認為「丁特」言論含有想像、誇大、參雜個人情感，造成閱聽者錯誤認知，求償1元，並要求登報道歉。

公平會去年六月也認定遊戲橘子對「天堂M」遊戲機率宣稱不實，開罰新台幣200萬元，也是國內首宗因遊戲業者機率宣稱不實而遭公平會開罰的案例。

言詞辯論庭時，遊戲橘子主張「丁特」作為專業玩家，有高流量，應比一般人具備更高的查證義務，但「丁特」經客服告知台版紫布機率與韓版不同，已無誤解可能，仍繼續陳述不實言論，認為「丁特」侵害公司名譽權並造成商業受損。

「丁特」反辯，認為遊戲橘子在各種活動、廣告宣稱台版紫布機率與韓版一致，但他消費400萬餘，統計出的機率與遊戲橘子所稱不到4分之1，認為遊戲橘子試圖規避責任把過錯推給消費者，「不負責任之行為實屬可恥」。