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影／她從警身邊超車闖紅燈又迴轉 被虧：沒把警察放眼裡
新北市三重區力行路昨天有1輛機車，不顧前方重陽路口是紅燈，從停等區大約6、7輛機車之中左閃右閃穿越，更直接從警察身邊超車跨越停止線，向前滑行到待轉區左顧右盼，突然又往左邊來個大迴轉，警車立刻鳴笛追去。
其他機車的行車記錄器影片上傳社會事新聞影音平台爆料，標題戲稱「沒把警察放在眼裡」。事發時間是昨天下午2時許，三重警分局1名警員騎機車在力行路停等紅燈，身旁陸續又有5、6輛機車靠近停下。
這時頭戴全罩式安全帽的29歲高姓女子騎著機車，隨後卻從員警左邊緩緩向前滑行超越停止線，停在右前方的機車待轉區，眾目睽睽都在看她到底想幹嘛？
高女卻在短暫轉頭張望之後，突然又起步向左迴轉繞回力行路騎走。員警立刻鳴笛追去攔車，高女辯稱突然身體不舒服，想找地方停靠休息，但是行駛路線令人匪夷所思。
警方最後仍依違反道路交通管理處罰條例第53條第一項，告發在有燈光號誌管制的路口闖紅燈，將可處1800元以上5400元以下罰鍰。
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