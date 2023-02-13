影／她從警身邊超車闖紅燈又迴轉 被虧：沒把警察放眼裡

新北市三重區力行路昨天有1輛機車，不顧前方重陽路口是紅燈，從停等區大約6、7輛機車之中左閃右閃穿越，更直接從警察身邊超車跨越停止線，向前滑行到待轉區左顧右盼，突然又往左邊來個大迴轉，警車立刻鳴笛追去。

其他機車的行車記錄器影片上傳社會事新聞影音平台爆料，標題戲稱「沒把警察放在眼裡」。事發時間是昨天下午2時許，三重警分局1名警員騎機車在力行路停等紅燈，身旁陸續又有5、6輛機車靠近停下。

這時頭戴全罩式安全帽的29歲高姓女子騎著機車，隨後卻從員警左邊緩緩向前滑行超越停止線，停在右前方的機車待轉區，眾目睽睽都在看她到底想幹嘛？

高女卻在短暫轉頭張望之後，突然又起步向左迴轉繞回力行路騎走。員警立刻鳴笛追去攔車，高女辯稱突然身體不舒服，想找地方停靠休息，但是行駛路線令人匪夷所思。