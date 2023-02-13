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遊宜蘭不慎沒現金！警當場化身「銀行換匯」 日本情侶大讚好帥

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

1對30歲左右來自日本岡山的情侶到宜蘭遊玩，信用卡出了狀況，不慎花光身上新台幣，又遇到假日銀行沒開，無計可施只好到派出所求助。當班警員得到上級許可後，查詢當日匯率，掏出5000元當場換匯。日本情侶感謝警員伸出援手，大讚「好帥」。

據悉，男友出生在台灣，10日帶女友來宜蘭自由行，晚上逛完羅東夜市後，在附近按摩店腳底按摩，刷信用卡結帳時卻刷不出來，無奈只好支付身上全部現金；第2天本打算到銀行換會繼續行程，沒想到剛好是假日銀行不開門，一時陷入無錢可用的窘境。

2人幾經思考，只能拖著行李箱，11日中午就近到公正派出所求助，當班警員沈柏豪了解狀況後，請示長官同意，隨後查訊匯率，直接掏腰包換錢，用5000台幣兌換2萬餘元日幣。

日本情侶連聲感謝，大讚台灣警察「好帥」，表示他們太不小心才會搞到身上現金全無；日本警察行事嚴謹，做每件事都要經過多道手續與許可，不太可能幫民眾換錢，非常意外台灣警察能幫這個忙，讓他們能繼續接下來的行程，「ありがとうございます」（非常感謝）！

沈柏豪聽到2人晚上要到礁溪泡溫泉，熱心的指引搭車方向。他說，外國旅客假日在台灣無現金可用，想要搭車到機場換匯也很困難，確實需要協助；疫情解封後旅遊開放，之後也想到日本玩，先換日幣也算助人助己，希望他們周末安心遊玩。

日本情侶來台遊玩不慎花光新台幣，到派出所求助，警員沈柏豪化身銀行換匯。記者陳敬丰／翻攝
日本情侶來台遊玩不慎花光新台幣，到派出所求助，警員沈柏豪化身銀行換匯。記者陳敬丰／翻攝
警員沈柏豪聽到2人身上沒有台幣，請示過上級後查詢匯率，當場換匯。記者陳敬丰／翻攝
警員沈柏豪聽到2人身上沒有台幣，請示過上級後查詢匯率，當場換匯。記者陳敬丰／翻攝
日本情侶用2萬多元日幣兌換5000元台幣。記者陳敬丰／翻攝
日本情侶用2萬多元日幣兌換5000元台幣。記者陳敬丰／翻攝

日本 警察 情侶

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