男夜市巧手偷貔貅 警調百支監視器法辦
李姓男子騎哥哥的機車於1月間到台南市武聖夜市古物攤商處賞玩文物，假藉購買線香金龜降低攤商老闆心防，並趁老闆包裝金龜之際，涉嫌偷走2隻價值4千元朱砂貔貅，警方接獲老闆報案後，調閱上百監視錄影畫面， 查出車主弟弟涉案，昨天警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。
警方調查，李姓男子(48歲)於今年1月11日晚上8點多，到武聖夜市古物攤商處賞玩文物，並假藉購買2隻線香金龜，趁陳姓女老闆包裝金龜找還零錢之際，趁機摸走2隻朱砂貔貅後離開。
攤商陳姓女老闆事後發現物品短缺報案，並提供相關監視錄影畫面，台南市警二分局長樂派出所警員受理後，逐分逐秒分析影像，終於發現男子行竊手法，但苦查無他身分。
警方從夜市周邊來逐一比對竊嫌衣物，進而查知他騎乘機車特徵，逐一百調閱百來隻路口及店家、民家等監視器往外追緝北區海安路段，確認機車牌號及車主住處，進而通知機車實際使用人李姓男子12日到案說明。
據了解，李辯稱他有付錢，但警方問他2隻朱砂貔貅價值多多少錢，李答不出來，也拿不出朱砂貔貅。警方認為他供詞避重就輕，警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署法辦。
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