快訊

影／星雲大師大仙寺燒化 上千人頂烈日跪別氣氛莊嚴

獨／醫師把值班室當砲房公開性愛片？ 院方回應了

遭青旅控破壞公物...台大管院營2聲明道歉「願承擔賠償」 籲業者傳估價單

男夜市巧手偷貔貅 警調百支監視器法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

李姓男子騎哥哥的機車於1月間到台南市武聖夜市古物攤商處賞玩文物，假藉購買線香金龜降低攤商老闆心防，並趁老闆包裝金龜之際，涉嫌偷走2隻價值4千元朱砂貔貅，警方接獲老闆報案後，調閱上百監視錄影畫面， 查出車主弟弟涉案，昨天警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

警方調查，李姓男子(48歲)於今年1月11日晚上8點多，到武聖夜市古物攤商處賞玩文物，並假藉購買2隻線香金龜，趁陳姓女老闆包裝金龜找還零錢之際，趁機摸走2隻朱砂貔貅後離開。

攤商陳姓女老闆事後發現物品短缺報案，並提供相關監視錄影畫面，台南市警二分局長樂派出所警員受理後，逐分逐秒分析影像，終於發現男子行竊手法，但苦查無他身分。

警方從夜市周邊來逐一比對竊嫌衣物，進而查知他騎乘機車特徵，逐一百調閱百來隻路口及店家、民家等監視器往外追緝北區海安路段，確認機車牌號及車主住處，進而通知機車實際使用人李姓男子12日到案說明。

據了解，李辯稱他有付錢，但警方問他2隻朱砂貔貅價值多多少錢，李答不出來，也拿不出朱砂貔貅。警方認為他供詞避重就輕，警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署法辦。

李姓男子趁台南店家找錢之際，趁機涉嫌行竊朱砂貔貅遭法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子趁台南店家找錢之際，趁機涉嫌行竊朱砂貔貅遭法辦。記者黃宣翰／翻攝

夜市 台南 文物

延伸閱讀

珠寶店鑽石項鍊被偷！老闆調監控見「兇手20秒作案完成」：差點害店員背鍋

高雄無業男翹家卻沒錢 天后宮許願池被他當「提款機」

高雄長腿妹急約會偷安全帽 網友批人模人樣心態不行

中年老闆再婚娶高學歷嫩妻 看監視器抖出意外事實又離婚了

相關新聞

影／三重果菜市場誇張貨車狂按喇叭放電音 深夜製造噪音當有趣

網路上今天有1段爆料影片，是1輛加裝許多霓虹燈的蔬果運輸大貨車，被控訴在新北市三重的市區道路，沿途擴音播放電音舞曲、狂按...

影／她從警身邊超車闖紅燈又迴轉 被虧：沒把警察放眼裡

新北市三重區力行路昨天有1輛機車，不顧前方重陽路口是紅燈，從停等區大約6、7輛機車之中左閃右閃穿越，更直接從警察身邊超車...

遊宜蘭不慎沒現金！警當場化身「銀行換匯」 日本情侶大讚好帥

1對30歲左右來自日本岡山的情侶到宜蘭遊玩，信用卡出了狀況，不慎花光身上新台幣，又遇到假日銀行沒開，無計可施只好到派出所...

男夜市巧手偷貔貅 警調百支監視器法辦

李姓男子騎哥哥的機車於1月間到台南市武聖夜市古物攤商處賞玩文物，假藉購買線香金龜降低攤商老闆心防，並趁老闆包裝金龜之際，...

台中透天工地工人墜落亡 職安中心勒令停工、開罰

台中市南屯區新富一街一處建築工地，在今天上午9時許傳出工安意外，一名謝姓工人從4樓鷹架墜落2樓，救護車到場時，謝頭部有外...

影／大貨車撞飛機車車禍 騎士瞬間摔落溪底躲一劫

桃園市40歲翁姓男子今天下午駕駛聯結大貨車行經台66快速道平面道路、右轉洪圳路口，未注意後方車輛，與21歲黃姓男子騎乘普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦