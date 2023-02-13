影／大貨車撞飛機車車禍 騎士瞬間摔落溪底躲一劫
桃園市40歲翁姓男子今天下午駕駛聯結大貨車行經台66快速道平面道路、右轉洪圳路口，未注意後方車輛，與21歲黃姓男子騎乘普通重機碰撞車禍，造成黃男摔落4公尺深溪底，左手骨折疼痛哀叫，幸運躲過一劫，警方調查肇事責任。
平鎮警方、桃園市消防局表示，翁姓男子駕駛聯結大貨車沿著台66快速道平面道路從大溪往平鎮方向，他開車至平鎮區洪圳路交叉路口，未注意後方車輛直接右轉，將後方同向黃姓機車騎士撞飛，整個人直接飛落4公尺深溪底疼痛不已。
消防局據報，消防救護人員趕到發現黃男車禍被撞摔落溝底，黃男左手骨折及身上多處擦挫傷，救護人員現場將黃男清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置下，協助黃男吊掛脫困，送醫治療無大礙。經檢測雙方酒測值均為0.00MG/L，至於詳細肇事原因，
警方表示，警方在黃姓騎士包紮治療後，向翁男、黃男兩人進行酒測均為0，翁男的聯結大貨車與後方直行黃姓騎士路口碰撞車禍事故，警方進一步調查釐清車禍肇事責任。
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