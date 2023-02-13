快訊

確診「0+N」不遠了？ 王必勝曝「推行好時機」

中重症+106例、54死！10個月大男嬰未接種疫苗 染疫五天亡

BA.2.75持續為國內主流株！驗出第二例XBB.1.5 皆加拿大入境

影／大貨車撞飛機車車禍 騎士瞬間摔落溪底躲一劫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市40歲翁姓男子今天下午駕駛聯結大貨車行經台66快速道平面道路、右轉洪圳路口，未注意後方車輛，與21歲黃姓男子騎乘普通重機碰撞車禍，造成黃男摔落4公尺深溪底，左手骨折疼痛哀叫，幸運躲過一劫，警方調查肇事責任。

平鎮警方、桃園市消防局表示，翁姓男子駕駛聯結大貨車沿著台66快速道平面道路從大溪往平鎮方向，他開車至平鎮區洪圳路交叉路口，未注意後方車輛直接右轉，將後方同向黃姓機車騎士撞飛，整個人直接飛落4公尺深溪底疼痛不已。

消防局據報，消防救護人員趕到發現黃男車禍被撞摔落溝底，黃男左手骨折及身上多處擦挫傷，救護人員現場將黃男清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置下，協助黃男吊掛脫困，送醫治療無大礙。經檢測雙方酒測值均為0.00MG/L，至於詳細肇事原因，

警方表示，警方在黃姓騎士包紮治療後，向翁男、黃男兩人進行酒測均為0，翁男的聯結大貨車與後方直行黃姓騎士路口碰撞車禍事故，警方進一步調查釐清車禍肇事責任。

桃園聯結大貨車司機直接左轉台66快速道平面道路、洪圳路口，撞飛機車騎士摔落溪底送醫。記者曾增勳／翻攝
桃園聯結大貨車司機直接左轉台66快速道平面道路、洪圳路口，撞飛機車騎士摔落溪底送醫。記者曾增勳／翻攝
桃園聯結大貨車司機直接左轉台66快速道平面道路、洪圳路口，撞飛機車騎士摔落溪底送醫。記者曾增勳／翻攝
桃園聯結大貨車司機直接左轉台66快速道平面道路、洪圳路口，撞飛機車騎士摔落溪底送醫。記者曾增勳／翻攝
桃園聯結大貨車司機直接左轉台66快速道平面道路、洪圳路口，撞飛機車騎士摔落溪底。記者曾增勳／翻攝
桃園聯結大貨車司機直接左轉台66快速道平面道路、洪圳路口，撞飛機車騎士摔落溪底。記者曾增勳／翻攝
桃園聯結大貨車司機直接左轉台66快速道平面道路、洪圳路口，撞飛機車騎士摔落溪底。記者曾增勳／翻攝
桃園聯結大貨車司機直接左轉台66快速道平面道路、洪圳路口，撞飛機車騎士摔落溪底。記者曾增勳／翻攝

車禍 骨折 桃園

延伸閱讀

基隆議員目擊轎車左轉 機車騎士直行撞飛倒地不起

台61線西濱快20噸以上大貨車速限調降 3月1日正式實施

苗140線苑南陸橋限重20公噸 大貨車改道造成農路破損

3月1日起 台61線西濱快速公路20噸大貨車速限調降

相關新聞

台中南屯工地傳工人墜樓 4樓鷹架墜2樓送醫不治

台中市南屯區新富一街一處建築工地，在今天上午9時許傳出工安意外，一名謝姓工人從4樓鷹架墜落2樓，救護車到場時，謝頭部有外...

影／國道6故障小客車停槽化線 女駕駛下車察看遭大車撞死

國道6號東向舊正交流道附近今上午發生死亡車禍，一輛半聯結車疑未注意車前狀況，撞上停放在出口槽化線的小客車及站在車外的王姓...

影／三重果菜市場誇張貨車狂按喇叭放電音 深夜製造噪音當有趣

網路上今天有1段爆料影片，是1輛加裝許多霓虹燈的蔬果運輸大貨車，被控訴在新北市三重的市區道路，沿途擴音播放電音舞曲、狂按...

台中透天工地工人墜落亡 職安中心勒令停工、開罰

台中市南屯區新富一街一處建築工地，在今天上午9時許傳出工安意外，一名謝姓工人從4樓鷹架墜落2樓，救護車到場時，謝頭部有外...

影／大貨車撞飛機車車禍 騎士瞬間摔落溪底躲一劫

桃園市40歲翁姓男子今天下午駕駛聯結大貨車行經台66快速道平面道路、右轉洪圳路口，未注意後方車輛，與21歲黃姓男子騎乘普...

嘉義水上驚傳金褐髮男屍 面部發黑死亡多日高掛大榕樹

嘉義縣水上鄉昨天驚傳一名穿著全黑的無名男屍，被民眾發現高吊掛4米榕樹上，嚇得趕緊通報警方，警方獲報到場，初步排除外力介入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦