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嘉義水上驚傳金褐髮男屍 面部發黑死亡多日高掛大榕樹
嘉義縣水上鄉昨天驚傳一名穿著全黑的無名男屍，被民眾發現高吊掛4米榕樹上，嚇得趕緊通報警方，警方獲報到場，初步排除外力介入，周三解剖複驗，因現場無任合證件及交通工具，無法辨識身分，目前警方採集指紋比對，詳細案情待檢警進一步調查釐清。
水上分局警方呼籲，若有失聯男性親友，年齡約20至50歲間，男死者有染髮，著全黑衣褲，穿脫鞋，請與警方聯絡。
昨天中午水上大崙村民眾在住家後方，一棵巨大茂密榕樹發現黑衣男屍高掛樹上，已明顯死亡，發出臭味，趕緊通報警方到場。
地方人士表示，男死者應已死亡一周左右，臉部已黑掉，現場沒證件，無法辦識身分，髮型為中短髮染金褐色，穿著全黑的年輕裝扮，穿3條白線條紋脫鞋。
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