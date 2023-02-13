影／國道6故障小客車停槽化線 女駕駛下車察看遭大車撞死

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道6號東向舊正交流道附近今上午發生死亡車禍，一輛半聯結車疑未注意車前狀況，撞上停放在出口槽化線的小客車及站在車外的王姓女駕駛，半聯結車也隨之翻覆，一度造成全線封閉，王女送醫後不治，詳細肇責仍待進一步調查釐清。

國道警方調查，63歲王女開車載其夫、女行駛於國道6號，今上午近9時行經東向1.7公里舊正交流道附近，疑因車輛異常，便將停於出口槽化線，她獨自下車查看車輛，之後就站立於車外，之後遭到由37歲陳男所駕駛的半聯結車給撞上。

陳男駕駛半聯結車行經舊正交流道時，疑未注意車前狀況，先撞上停放在出口槽化線的小客車，之後再撞上站立於車外的王女，半聯結車隨後側翻，整輛車橫倒占內外側車道及路肩，車流回堵，東草屯至霧峰交流道也因此全線封閉。

國道警察第七大隊表示，今上午9時3分獲報事故，立即通知救護車、調派巡邏車馳援處理，並遣該局及高公局緩撞車至事故現場後方警戒疏導車流，救護車到場後隨即將受傷的王女送醫，但其現場就無呼吸心跳，送往亞大醫院急救仍不治。

對2車駕駛進行酒測，2人酒測值均為0，肇因初步研判，王女的小客車故障停於出口槽化線，她下車查看，但未擺設故障標誌，陳男又未注意車前狀態肇禍，詳細肇責仍待調查釐清。而事故現場於今上午10時26分排除，恢復正常通行。

國道警察第七大隊也呼籲，用路人開車務必要注意前方動態，並保持安全距離，平時也應做好車輛定期保養，上路前檢查車況。若行進中發現異常，應啟亮方向燈，並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，不得停放於槽化線。

若車輛無法滑離車道時，應立刻顯示危險警示燈，且於後方100公尺以上擺放故障標誌，車上人員勿逗留，應盡速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報相關單位派員處理。

國道6號東向舊正交流道附近今發生大貨車撞自小客車事故，大貨車翻覆，王姓小客車駕駛送醫後不治。圖／國道警方提供
國道6號東向舊正交流道附近今發生大貨車撞自小客車事故，大貨車翻覆，王姓小客車駕駛送醫後不治。圖／國道警方提供

國道 車道

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