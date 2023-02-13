客家掃墓高峰期 苗栗1天49件公墓雜草火災

元宵節後客家掃墓的高峰期，苗栗縣昨天1天就發生46件墓地、3件雜草火災，「遍地烽火」讓消防人員疲於奔命，縣府消防局製作梗圖充滿無奈，也籲請民眾注意「四不二記得」防火原則。

客家人元宵節後燒墓，習俗燒紙錢及燃放鞭炮，以致公墓、雜草火災頻仍，昨天1天就發生49件，消防人員疲於奔命，消防局臉書PO出影片，一些網友形容「遍地烽火」、草草「死傷無數」、「生靈塗炭」、祖先「無家可歸」等。

消防局臉書小編整理評論，製作「消防員篇」、「祖先篇」、「都市篇」，及「充滿梗的其他篇」，引起熱烈回響，消防人員心情卻是很無奈，提醒注意防火，不要再燒了。

消防局提醒「四不二記得」原則，包括「不」任意燒雜草：盡可能不燃燒雜草，如有必要，應先將雜草除下後，再找空曠的地方燃燒，並在旁警戒，以免飛火延燒；「不」隨意丟煙蒂：抽菸時，請注意勿隨意丟棄菸蒂，避免造成林野火災；「不」讓紙錢飛揚：燃燒紙錢時，應在旁留意燃燒情形，以免因餘燼飛揚而造成災害；「不」放爆竹煙火：建議使用環保鞭炮燃放，燃放時也應格外注意周邊防火及自身的安全。