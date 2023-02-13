嘉市出動警察娃娃護童 開學日家長安心學童開心
為守護學童人身與校園周邊交通安全，嘉義市警察局於開學日，於交通流量較大時段及路段，編排學童上放學安全維護勤務；還安排可愛的警察娃娃於校門口迎接學童，讓家長安心、學童開心。
市警局表示，強化「護童專案」勤務，於上、放學途中之交通流量較大時段及路段，每日編排「國小學童上放學安全維護」勤務，針對上、下學時段，校園周邊易發生交通壅塞情況，加強指揮疏導，結合各校導護老師、志工及家長協會執行校園守望及維護交通秩序。
開學當天，市警局特別出動警察娃娃玩偶，於校門口迎接學童返校，幫第一天上學的小朋友加油打氣，小朋友看見警察娃娃，紛紛搶著合照，十分開心。除了有警察娃娃歡迎小朋友回校，嘉市警更與學校合作，於開學當日宣導兒童自我保護及交通安全的概念，現場與小朋友歡樂互動，讓學童了解自我保護的重要。
市警局長陳炯旭表示，孩童是國家未來的重要根基，護童專案特別結合民力、校方及警方，守護學童安心過馬路，營造讓家長放心、學童開心的優質環境，讓小朋友快樂上學、平安回家。
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