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影／三重果菜市場誇張貨車狂按喇叭放電音 深夜製造噪音當有趣

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

網路上今天有1段爆料影片，是1輛加裝許多霓虹燈的蔬果運輸大貨車，被控訴在新北市三重的市區道路，沿途擴音播放電音舞曲、狂按音量猶如輪船和火車汽笛的改裝喇叭，挨批製造噪音當有趣。警方表示將攔查函轉權責機關查處。

社會事新聞影音平台貼出的影片，註記是前天，並形容「不知道還以為在東南亞，菜車一路按喇叭吵住戶當有趣」。畫面中這輛大貨車，不僅在三重區中正北路沿途製造噪音，且影片拍到進出新北市政府經營的果菜運銷公司三重批發市場。

據了解，蔬果運輸車輛通常在深夜與凌晨時分作業，果菜市場周邊居民長期以來，早已對大貨車噪音不堪其擾，這輛車的情況又格外誇張。

對此，三重警分局回應，果菜市場周邊貨車妨害安寧的情況確實存在，但這段影片中貨車的行為，非屬道路交通管理處罰條例第7-1條所規範，民眾可敘明事實並檢具違規證據資料向公路主管或警察機關提出檢舉的違規態樣，加上沒有詳述時間、聲音可經後製，因此警方無法直接根據車號開罰，恐有爭議。

警方將請新北市果菜運銷公司查明並嘗試勸導該車司機，並規劃勤務在果菜市場周邊攔查蒐證，針對擅自增減變更頭燈以外之燈光、喇叭原有規格，以及製造噪音，分別函轉監理單位、環保局等權責機關查處。

遭控訴沿途製造噪音的誇張貨車，被拍到進出新北市政府經營的果菜運銷公司三重批發市場。圖／翻攝社會事新聞影音
遭控訴沿途製造噪音的誇張貨車，被拍到進出新北市政府經營的果菜運銷公司三重批發市場。圖／翻攝社會事新聞影音
加裝許多霓虹燈的蔬果運輸大貨車，被爆料在新北市三重的市區道路，沿途擴音播放電音舞曲、狂按音量猶如輪船和火車汽笛的改裝喇叭，挨批製造噪音當有趣。圖／翻攝社會事新聞影音
加裝許多霓虹燈的蔬果運輸大貨車，被爆料在新北市三重的市區道路，沿途擴音播放電音舞曲、狂按音量猶如輪船和火車汽笛的改裝喇叭，挨批製造噪音當有趣。圖／翻攝社會事新聞影音

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