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影／4人登山團錯估山勢體力透支一人受傷 台中消防局救回
4人登山團昨天登山後，原訂要到馬崙山登山口往基隆山再轉東八仙山往森林遊樂區下山，但路線比預期艱難，遇箭竹林過密難以通過，其中一人左膝痛，台中市消防局派隊員上山救援，今天凌晨找到這4人，早上陪同下撤脫困。
台中市消防局昨晚11點11分接獲南投縣警察局轉報，一行4人登山團，其中1位洪姓男性登山者在和平區裡冷林道26公里處附近體力不支，請求協助；台中市消防局立即派遣和平、谷關分隊由谷關分隊陳小隊長帶隊共2車5人前往救援。
搜救人員今天凌晨2點24分在裡冷林道26公里處找到待救民眾，患者表示左膝疼痛，評估登山者狀況後，搜救人員陪同下撤，今天清晨4點50分到達裡冷林道0K處；再將患者載抵谷關全家便利商店，患者表示不用送醫，自行開車離去。
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