台中騙徒用300元買豆花 用一招騙到店員3700元

台中市張姓男子去年9月間向一家甜品店佯稱要買300元豆花，稱有3000元零錢要換千元鈔，要店員外送時一併提供，店員送抵後再佯稱送錯地方，吩咐把貨拿到到路口有小姐會給錢，接著要店員先交付3700元，隨即開溜。台中地檢署今依詐欺罪嫌起訴他。

起訴指出，張姓男子（46歲）曾涉詐欺案件，遭檢方起訴，仍在法院審理中，張仍不思悔改，為不法牟利，去年9月15日上午11時許，先打電話到陳姓女店員經營的甜品店，叫了300元的豆花要外送，還稱要有3000元零錢，要兌換成千元鈔，要店員外送時一併提供。

陳姓女店員不疑有他，送到張男指定地點後，張男卻斥責陳女送錯地方，還引導陳女前往東區大勇街77巷附近，但張男在一邊引導過程中，要陳女先把要找的700元，以及要換鈔的3000元交付給他，還稱到路口後，「把商品送到那邊去，會有小姐把錢給妳」。

陳女沒起疑把3700元拿給張男，張拿到錢後，隨即徒步逃逸，造成陳女損失3700元現金，以及300元的豆花商品，總計4000元。