基隆議員目擊轎車左轉 機車騎士直行撞飛倒地不起

基隆巿吳姓男子今天開車從南榮路左轉前往南榮公墓時，與對向騎機車的張姓男子相撞。張男拋飛後，先撞上吳車擋風玻璃，接著在空中翻轉一圈落地，倒地不起，消防人員到場將他送醫。2人均未喝酒，警方初判肇事原因為吳男未禮讓直行車，事故發生過程和肇責由警方調查中。

基隆市議員曾怡芳上午前往南榮公墓參加公祭儀式，9點多開車下山時，在南榮路口看到這場車禍在眼前發生。她下車關心傷者情況，並打119報案，同時聯絡殯葬管理所人員就近提供反光錐，放在車禍現場，預防發生二次事故。

據了解，50多歲吳男上午9點多開車，從市區沿南榮路往八堵方向行駛，在南榮公墓路口左轉要上山時，20多歲張男在對向騎機車往市區直行，機車撞上吳男的轎車後，零件飛散，吳男也往前拋飛落地。